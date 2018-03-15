Ещё
Юлия Ковальчук рассказала, как вернулась в форму после родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Ковальчук рассказала, как вернулась в форму после родов 

Letidor.ru 15 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на днях поделилась фотографией в купальнике в Instagram, восхитив поклонников замечательной фигурой через 5 месяцев после родов. Конечно, подписчикам звезды стало интересно, как ей удалось так быстро прийти в идеальную форму. А некоторые даже заявили, что певица пользовалась фотошопом. В результате, увидев резонанс, который вызвало фото в купальнике, Юлия решила ответить подписчикам в отдельном посте. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 9, 2018 в 12:46 PST  Никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день. Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно — качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках 😉, и до сих пор считаю, что кое что ещё нужно подтянуть,
заявила Юлия Ковальчук.
Заодно она показала еще одну фотографию в купальнике. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 15, 2018 в 2:02 PDT  «Отлично выглядишь 😍», «Как всегда отличной форме, красотка 😍😍😍», «Ну знаете ли, после первых родов это нормально восстановится так быстро, а попробуйте после третьих, да ещё и в 36», «Животик плоский. 👍Как будто и не рожала!», «Конечно, без фотошопа. Что за ненормальные это пишут? Я тоже после первых родов пришла в форму за 3 месяца, даже худее стала, чем была до беременности. Не обращайте внимание на всю эту чушь! Вы прекрасны», — ответили звезде подписчики. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Фев 11, 2018 в 8:04 PST  Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь 5 месяцев назад звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку». В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук.
(function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-33093392_4", -33093392, 4, 'e87e1abec9dab33351'); } ());
Фото: Instagram / @juliakovalchuk Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Дочь Алисы Фрейндлих празднует 50-летие 43-летняя Яна Рудковская призналась, что планирует стать мамой 10 самых главных вопросов офтальмологу о зрении школьника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность41
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение