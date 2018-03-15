Юлия Ковальчук рассказала, как вернулась в форму после родов

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на днях поделилась фотографией в купальнике в Instagram, восхитив поклонников замечательной фигурой через 5 месяцев после родов. Конечно, подписчикам звезды стало интересно, как ей удалось так быстро прийти в идеальную форму. А некоторые даже заявили, что певица пользовалась фотошопом. В результате, увидев резонанс, который вызвало фото в купальнике, Юлия решила ответить подписчикам в отдельном посте. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 9, 2018 в 12:46 PST Никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день. Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно — качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках 😉, и до сих пор считаю, что кое что ещё нужно подтянуть, заявила Юлия Ковальчук. Заодно она показала еще одну фотографию в купальнике. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 15, 2018 в 2:02 PDT «Отлично выглядишь 😍», «Как всегда отличной форме, красотка 😍😍😍», «Ну знаете ли, после первых родов это нормально восстановится так быстро, а попробуйте после третьих, да ещё и в 36», «Животик плоский. 👍Как будто и не рожала!», «Конечно, без фотошопа. Что за ненормальные это пишут? Я тоже после первых родов пришла в форму за 3 месяца, даже худее стала, чем была до беременности. Не обращайте внимание на всю эту чушь! Вы прекрасны», — ответили звезде подписчики. Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Фев 11, 2018 в 8:04 PST Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь 5 месяцев назад звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку». В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук. (function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-33093392_4", -33093392, 4, 'e87e1abec9dab33351'); } ()); Фото: Instagram / @juliakovalchuk Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!