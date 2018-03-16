Юная жительница Китая потолстела ради спасения жизни отца

Юная жительница Китая начала набирать вес, чтобы спасти своего смертельно больного отца, сообщает "Вечерняя Москва"

Два года назад у мужчины обнаружили острый миелоидный лейкоз. На его лечение семья потратила около 200 тысяч юаней, однако состояние мужчины не улучшилось. В начале 2018 года выяснилось, что единственный способ вылечить его — это пересадка костного мозга.

Родители мужчины не подошли в качестве доноров из-за возраста, а родная сестра была не совместима с ним. Для проведения операции оставалась только 11-летняя дочь Чжэньчжэнь, однако из-за недостатка массы тела — а весила она всего 29 килограмм — врачи отказались от пересадки.

Чтобы спасти жизнь отца девочка начала много есть, за месяц ей удалось набрать 4,5 килограмма. Это дало врачам возможность начать подготовку к операции.