Не обижайте колбасу

Еда «вкусная» не всегда значит — «полезная». Если о вкусе еды спорить бессмысленно, то о ее полезности или вредности можно судить объективно — ученые проводят исследования и выясняют, на какую еду лучше не налегать, чтобы жить здоро́во и долго.

«Вредные» продукты называются вредными не просто так. Например, повышенное содержание сахара в газировке — а сейчас это 5 чайных ложек с горочкой на банку объемом 0,33 литра — способствует развитию диабета 2-го типа, как уже показано в научных исследованиях (пример раз, пример два). Некоторые продукты способствуют развитию рака, например, переработанное мясо, то есть колбаса, сосиски, ветчина, бекон и прочие продукты, полученные посредством обработки, направленной на улучшение вкуса или увеличение срока хранения. По оценке ВОЗ , ежедневное употребление 50 граммов таких мясных продуктов повышает риск развития колоректального рака на 18%.

Тем не менее, никто не ходит за покупками с распечатками научных статей, поэтому государства прикладывают усилия, чтобы оградить своих налогоплательщиков от чрезмерного потребления вкусной, но вредной еды. Естественно, это не нравится тем, кто эту еду делает, что приводит к столкновению интересов. Так происходит не только в России — попытки сделать стол обывателя не таким вредным с помощью регулирования встречают сопротивление со стороны отрасли и в других странах, но недавно мы увидели, как это происходит у нас.

В конце прошлого месяца в Общественной палате раскритиковали «Стратегию по формированию здорового образа жизни» Минздрава . Общественная палата осталась недовольна уже 48 редакцией стратегии и направила в правительство письмо с рекомендациями по коррекции инициативы Минздрава, призвав «не дискриминировать некоторые продукты питания».

В распоряжении редакции оказались стенограмма заседания и письмо Общественной палаты в правительство, которое было написано по итогам заседания. Изучив её, мы пришли к выводу, что слушания служат отличным примером того, как может выглядеть риторика противостояния между индустрией и здравоохранением, и потому решили кратко пересказать то, как развивались прения — и чем они закончились.

ЗОЖ по Минздраву

Стратегия, о которой идет речь — это документ, в котором Минздрав описывает ситуацию с неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологическими, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и сахарным диабетом) и предлагает правительству меры борьбы с ними. Среди прочих мер есть и такие, которые касаются продуктов, вредных для здоровья, например газировки и переработанного мяса (колбасы, бекона, сосисок и тому подобных).

Рекомендации Минздрава, в основном, соответствуют программе Всемирной организации здравоохранения — «Глобальному плану действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013−2020 годы». ВОЗ предлагает сокращать содержание сахара и жиров в продуктах, регулировать ориентированную на детей рекламу вредной еды и ввести подробную маркировку продуктов с информацией о содержании сахара, соли и жиров.

По данным Минздрава, смертность в России в два-три раза выше, чем в странах ЕС , и главная причина смертности в России — именно неинфекционные заболевания, на долю которых приходится 68% всех смертей. Факторы риска, которые вызывают преждевременную смерть без вины микробов и вирусов — это, как сказано в документе Минздрава, малоподвижный образ жизни, плохие условия, в которых живут граждане России (загрязнение воздуха, воды и почвы, нарушение санитарных норм), алкоголизм, курение и неправильное питание.

Неправильное питание вызывает ожирение, которое увеличивает риск сахарного диабета 2 типа и гипертонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет ожирением в России стало страдать почти вдвое больше взрослых мужчин и втрое больше детей и подростков.

Минздрав составил список мер, которые могли бы способствовать тому, чтобы потребители,

т. е.

граждане страны, меньше страдали от неинфекционных болезней и, соответственно, чувствовали себя в целом лучше. Среди них есть и такие, которые касаются еды. Так, например, Минздрав предлагает:

использовать для приготовления пищи только йодированную соль;

снизить в продуктах содержание сахара, соли и насыщенных жиров;

запретить направленную на детей рекламу вредных продуктов, например газировки и колбасы;

увеличить потребление и полезных продуктов, например свежих фруктов и овощей, рыбы и оливкового масла;

маркировать продукты, указывая калорийность, содержание насыщенных жиров, транс-жиров, сахара, белков и соли;

маркировать продукты здорового питания.

Защита колбасы поддержкой спорта

В соответствии с законами, Общественная палата может проводить экспертизу проектов законов. По предложению представителей пищевой промышленности Комиссия Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий провела слушания, в которых приняли участие представители Минздрава с одной стороны, и пищепрома — с другой. Если у вас здесь появились вопросы: нет, направляемые в правительство законы и проекты нормативных актов не должны в обязательном порядке рассматриваться в Общественной палате. Это именно инициатива ОП.

От Минздрава на слушаниях были Сергей Бойцов , главный автор и идеолог стратегии, специалист по профилактической медицине, член-корреспондент РАН , и Дарья Халтурина , заведующая отделением профилактики факторов риска института организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Они рассказали о ситуации с неинфекционными болезнями в России и о мерах, которые нужно принять для ее исправления — то, что и перечислено выше. Халтурина, кроме того, предложила производить побольше здоровых продуктов, например, оливы, которую можно было бы выращивать в Крыму и на Кавказе.

Представители же пищевой отрасли на заседании защищали «дискриминируемые продукты». Например, руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин выступил в защиту национальной русской кухни, сказав, что никому бы не пришло в голову покушаться на грузинскую кухню, но почему-то «мы очень грубо вмешиваемся в такие глубокие вековые [русские] национальные традиции».

Также он заметил, что нужно делать упор на развитие спорта (о чем, впрочем, в стратегии Минздрава сказано), и добавил, что здоровью граждан, возможно, больше вредит телевизор, чем сосиски: «Извините, люди, которые сидят и смотрят Соловьева, и всякое другое. Это ток-шоу называется. Они все гипертоники, наверное. Вы не считали, сколько смертей после этих передач». Кроме того, Юшин напомнил, что Владимир Путин недавно угостил Си Цзиньпиня мороженым «Коровка», а «неудобно дарить председателю КНР вредную продукцию».

Директор коммерческого партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок „Русбренд“», Алексей Поповичев , также говорил о развитии спорта (тут мы снова вспомним, что про это есть в стратегии) и про дороговизну здоровой еды — например, орехов: «Я захожу в магазин. Хорошие грецкие орехи, если они чищенные, они стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей. Это, кстати, так на минуточку, наверное, половина пенсии в некоторых регионах России». Идея с оливами на Кавказе ему не тоже понравилась, «…потому что были попытки кофе выращивать у нас на Кавказе. Были такие люди. Не выросло».

Обеспокоил Поповичева и пункт с запретом рекламы вредных продуктов, направленной для детей. «Я думаю, что у нас сегодня огромная индустрия рекламная… 1 миллион человек работает. Этот миллион человек может лишиться денег. Как они будут жить? Они будут сидеть, с утра до вечера оливу высаживать на Северном Кавказе?» — сказал директор партнерства, в которое входят такие компании, как The Coca-Cola Company , PepsiCo, «Русский Стандарт» и British American Tobacco Plc.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральной воды (учредители Союза, среди прочих, Coca-cola и PepsiCo), Максим Новиков , высказался не так экспрессивно, но тоже сделал упор на развитие спорта.

В итоге, выслушав представителей обеих сторон — как Минздрава, так и производителей — Общественная палата сошлась на том, что государство должно заботиться о здоровье граждан, не трогая продукты. И направило в правительство письмо с предложениями отредактировать «Стратегию…» в очередной, 49 раз. В нем она выступает против «дискриминации отдельных продуктов» и говорит о том, что разработка таких документов «требует проведения серьезных научных исследований с привлечением специалистов научного и экспертного сообществ», словно ВОЗ, рекомендации которого авторы стратегии взяли за основу, не привлекала ученых и экспертов при разработке своего «Плана…». В своих предложениях Палата сместила фокус с диеты на спорт и борьбу с курением и алкоголем. И отдельно отметила, что деление продуктов на здоровые и вредные не представляется ей корректным.

Чужие проблемы

Спорам о том, какие продукты полезны, а какие вредны, и как регулировать рынок, чтобы защитить потребителя от последних, не первый год и даже не первое десятилетие. При этом упор лоббистов производителей вредных продуктов на спорт уже вполне привычен для Запада — Coca-cola активно спонсирует музыкантов и спортивные состязания — например Кубок мира по футболу и Олимпиаду, что делается, возможно, не только от чистого сердца, но и с целью сместить внимание потребителей с вреда сахара на поддержку спорта, и не ассоциировать газированный напиток с вредом для здоровья.

Другие приемы защитников малополезной еды интереснее — так, например, еще при Рейгане в США пытались объявить кетчуп томатом. Для справки: кетчуп — это не томат. В состав кетчупа входят, кроме помидоров, уксус, соль, сахар и специи. А в 2011 году лоббистам удалось протолкнуть в Конгрессе закон, согласно которому пицца, политая томатной пастой в достаточной мере, считается овощным блюдом, таким образом переходя в разряд полезной еды. Это позволяет компаниям, которые поставляют еду в школы, вписываться в стандарты детского питания, и не терять деньги на адаптацию к более строгим требованиям, которых требует американский Минсельхоз

Таких случаев в российской практике еще, кажется, не было. Время покажет.

В заключение «Чердак» хотел бы напомнить: окончательное решение о том, что именно включить в свой рацион, каждый свободный и дееспособный человек принимает самостоятельно. И если вы хотите подойти к этому со всей ответственностью, то рекомендуем вам делать это все-таки с опорой на экспертизу медиков и диетологов.