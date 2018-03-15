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«Мужикам надо держаться вместе»: Иван Ургант поделился шутливым фото с Бастой
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«Мужикам надо держаться вместе»: Иван Ургант поделился шутливым фото с Бастой 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Иван Урган, популярный телеведущий, отличающийся неповторимым чувством юмора и умением иронизировать над собой, опубликовал шутливый пост в своем микроблоге. Мужчина выставил фотоснимок, на котором предстал в компании рэпера Басты, ставшим его гостем на телепередаче «Смак». Мужчины мило приобняли друг друга, глядя в объектив фотокамеры.
Иван Ургант развеселил подписчиков своего микроблога очередным постом. Фотография двух обнимающихся мужчин вызвала у интернет-пользователей много положительных эмоций и смеха. Им понравилось то, что брутальные мужчины не постеснялись предстать в таком образе, отнесясь к этому с юмором. «В неспокойном мире шоу-бизнеса нормальным мужикам нужно держаться вместе!», — написал Иван, пририсовав на фотоснимке сердечко.
Фанаты, смеясь, признались, что Баста и Ургант очень гармонично смотрятся друг рядом с другом. Однако нашлись и те, кто посчитал фото провокационным и потребовал Инстаграм удалить эту публикацию. Недовольные комментаторы поведали, что считают такое поведение пропагандой однополых отношений. Наделённые чувством юмора фолловеры заверили, что фотоснимок не несет в себе никакого подтекста, и попросили взбушевавшихся интернет-пользователей не воспринимать так буквально шутку артистов. «Держитесь, мужики! Мы с вами!» «Держитесь, пожалуйста! Очень хорошо держитесь!» «Так держать! В этом мире в одиночку мы не справимся!» «Давайте сгруппируемся, мужики!» «Вы только вдвоем, или к вам можно?»
Инстаграм известного комика, в котором сложно отыскать что-то серьёзное, кишит веселыми публикациями. Но это и есть сущность Урганта — его профессия и неотъемлемая часть его души. Недавно он пошутил в своем микроблоге над Владимиром Жириновским, подняв настроение подписчикам.
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