Пышка Эшли Грэм снова набрала вес, но не стесняется носить тесные купальники 

Новые неотретушированные фото с пляжной фотосессии в Майами не скрывают аппетитных форм счастливо улыбающейся Эшли Грэхем. Если в прошлом году поклонники аппетитной модели всерьез опасались за ее фигуру, заметив, что она худеет, то сейчас и фанаты, и хейтеры могут не беспокоиться. После Нового года Эшли очевидно набрала несколько сантиметров в районе талии, вернулись валики на спине, в которую врезаются тесные купальники, никуда не пропал целлюлит с полных бедер. Но мы знаем, что Эшли Грэхем обожает себя в любом весе — а нравятся ли ее формы тебе? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News