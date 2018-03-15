«Худой пензенский почтисорокалетний гусь»: Воля в свой день рождения проигнорировал всех

Павел Воля вчера отметил свой тридцать девятый день рождения. Артист не стал устраивать громкие вечеринки, шумные застолья. Всему этому он предпочел тихий день в кругу семьи. «Прекрасный был вчера день. День рождения. Полдня я просидел с сыном на окне в Ритце на Тверской @ritzcarlton, отвечая на вопросы: а это что за здание, кто там жил раньше, почему у всех разные крыши, почему у Кремля такие высокие стены, почему площадь Красная и тд», — поделился шоумен со своими пользователями в соцсети.

Супруга Ляйсан Утяшева сделала ему сюрприз. Правда, деталями Воля не поделился, отметив лишь, что «это было прекрасно, незабываемо, в самую душу».

Павел извинился перед всеми, кто его поздравил вчера. Он проигнорировал все сообщения. «Весь день провёл без телефона, даже не ответил никому. Простите, я все прочитал сегодня. Я вас всех люблю. Я вам всем благодарен. Мое пожелание на мой день рождения, как обычно, не будет связано со мной. Я желаю Вам всем поздравить меня на будущий год. Или другими словами, будьте живы, здоровы и невредимы! Живите, друзья! Спасибо за поздравления. Низкий поклон. Ваш худой пензенский почтисорокалетний гусь», — заключил артист.

Павел очень трогательно относится к своей семье. Он регулярно публикует снимки жены и ребенка и признается им в любви. Воля не скрывает, что главное для него в жизни — семья.