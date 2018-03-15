Синди Кроуфорд танцует как робот

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Синди Кроуфорд в очередной раз доказала, что ее не стоит воспринимать как приложение к ее дочери Кайи Гербер. По крайней мере, пока. В ролике бренда Reserved супермодель продемонстрировала еще два своих скрытых таланта — актерское мастерство и умение классно двигаться под музыку. Видео начинается как заставка к «Отчаянным домохозяйкам», где скучающие обитатели пригорода вроде Вистерии Лейн вдруг открывают рты от изумления, заметив, как их соседка танцует посреди улицы в розовом костюме! Синди отплясывает так лихо (местами двигается словно робот!), что забирает на себя все внимание (мы даже не сразу заметили в кадре еще и звезду «Очень странных дел» Дейкра Монтгомери). Снял ролик канадский режиссер Гордон фон Штайнер, и эту странную фантазию в стиле 80-х определено стоит увидеть!

Кстати, интересно, а помнит ли сама Синди Кроуфорд 80-е? «Сложный вопрос, — ответила она в одном из интервью. — В начале 80-х я только начинала ходить в школу, а в конце 80-х уже работала моделью в Нью-Йорке. Но я помню свою первую обложку Vogue, она стала для меня чем-то совершенно особенным!»

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