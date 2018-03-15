Подруга Селены Гомес впала в депрессию после того, как пожертвовала ей почку

В 2015 году американская поп-исполнительница Селена Гомес призналась, что страдает системной красной волчанкой. Тогда певица даже отменила гастроли из-за обострившегося заболевания. Гомес сообщила, что волчанка повредила ее почки настолько, что ей треуется трансплантация органов. Донором почки стала близкая подруга Селены Франсия Райса. К счастью Гомес, операция прошла успешно, а звезда быстро восстановилась после нее. Совершенно другая ситуация произошла с Франсией Райса: она испытывала и физический, и психологический дискомфорт. По словам Райса, у нее началась депрессия.

Ранее Франсия рассказала, что после операции у нее не было аппетита и она совсем не хотела пить.

Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила, — цитирует подругу Гомес издание Spletnik.ru

Отметим, что Селена Гомес выражала благодарность своей подруге. После операции артистка рассказал о поступке Райса в Instagram. Она отметила, что Франсия сделала ей «удивительный подарок», назвала подругу сестрой и сказала, что очень любит ее.