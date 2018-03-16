Любовь к видеоиграм помогла фанату PUBG пережить покушение

До первого апреля еще две недели, но в эту историю все равно сложно поверить. Поклонник PUBG и вообще заядлый геймер Алекс Ловелл уверяет, что любовь к видеоиграм спасла его жизнь. Его подруга хотела убить его во сне с помощью самурайского меча. Шутить не будем, поэтому перейдем сразу к истории.

Алекс Ловелл встречался с девушкой по имени Эмили Хавьер на протяжении двух лет. Все эти годы и ранее Ловелл занимался в большей степени собой — играл в видеоигры по 12-13 часов, смотрел фильмы про боевые искусства и постоянно разминался. Ведь просто так в игры не поиграешь — туннельный синдром тебя настигнет.

Эмили думала, что Алекс ей изменяет. Он не проявлял к ней должного внимания и не хотел заниматься сексом.

Алекс Ловелл счастлив, что остался жив «У меня не было желания заниматься сексом. Постоянные тренировки изнуряли меня, — объясняет Алекс, — я плохо себя чувствовал, потому что она требовала любви и внимания, а я ничего не мог сделать».

Подобные объяснения не подействовали на Эмили, учитывая тот факт, что она нашла в ванной комнате рыжий волос, при том что ее волосы окрашены в зеленый. А еще выяснила, что у Алекса стоит Tinder, приложение в котором проще всего найти партнера на ночь. К тому же, по какой-то причине вся его спина была расцарапана.

Терпение Эмили лопнуло. Но она не бросила Алекса. У нее был другой план.

Эмили заказала самурайский меч. Привязала его к кровати на своей стороне. Вместе с еще двумя ножами. Когда Алекс лег спать, Эмили спрятала его телефон, на случай, если он захочет позвонить в полицию и… решила его убить.

Ночь, 2 марта. Алекс засыпает, Эмили достает самурайский меч и начинает свою атаку. Алекс просыпается и начинает сражаться за свою жизнь.

«Я не какой-то там потненький задрот — я киберспортсмен, — объясняет Алекс и говорит, что играет в PUBG по 12-13 часов в день, — я всю жизнь готовился к чему-то такому».

Неизвестно, готовился ли Алекс специально к тому, что будет биться за свою жизнь со своей девушкой, у которой в руках будет самурайский меч. Но Алекс действовал быстро и без лишней паники. Он смог схватить Эмили в медвежий захват. По слова Алекса, тогда Эмили схватила его за мужские причиндалы и попыталась оторвать их, но даже тогда мужик смог сохранить спокойствие.

«Я посмотрел в на нее и ее взгляд напугал меня до усрачки, — говорит Алекс, — я сказал, что люблю ее, а она меня вот так убивает. Я сказал, что ей нужно позвонить в полицию, иначе я просто умру».

Наверное, признание в любви, которое Алекс так редко (по всей видимости) говорил Эмили, растопило женское сердце и она правда вызвала 911.

Алекс Ловелл в клинике, Эмили в зале суда

Эмили задержали, а Алекса доставили в больницу. Его (уже бывшая) девушка отрубила ему три пальца почти до основания. У Алекса множественные порезы на руках, ногах, груди, шее и голове. Раны на его ногах настолько серьезны, что Алексу может потребоваться около 6 месяцев на восстановление, прежде чем он снова сможет ходить.

Несмотря на все это — Алекс выглядит счастливым. И вот почему.

«Ощущение, что ты выжил и победил кого-то в бою голыми руками — лучшее ощущение на свете, — говорит Алекс, — я много играл и побежал, даже были какие-то крутые моменты в игровой карьере, но это ничто по сравнению с этим чувством».

Эмили находится тюрьме штата, залог за ее освобождение установлен на сумме в 350 000 долларов. Когда полиция спросила, почему она это сделала, Эмили ответила: «он вернулся домой и просто прошел мимо меня, даже не заметив».

Все это выглядит как дикая фантастика, но случай освещался в газете штата Орегон, в США. Сейчас ее растиражировали почти все, включая журнал Cosmopolitan . А на сайте GoFundMe собрано уже 8000 долларов на лечение и восстановление Алекса его партнерами по различным киберспортивным командам. В Сети даже есть аудио звонка Эмили в службу 9-1-1.

— Куда вы наносили удары?

— Везде! Везде!

— Куда вы дели нож?

— Я использовала меч.

— Меч? ОК.

Поправляйся, Алекс. Слава всем Богам, что у тебя под рукой не было сковородки. Все могло закончиться иначе.