Бритни Спирс надела лиф и микрошорты и показала любимые упражнения с гантелями 

Бритни не жалко поделиться с подписчицами любимыми методами приведения фигуры в порядок: она завязала конский хвост, надела лиф канареечного цвета и микрошорты и продемонстрировала на камеру несколько кардиоупражнений и упражнений с гантелями. На видео Бритни отдает всю себя спортивным занятиям и не переживает о растрепанной прическе и слегка «поехавшем» макияже — с таким идеальным прессом и подтянутыми формами она может себе это позволить. Сейчас певица вовсю готовится к возвращению на сцену в июле, поэтому спорта в ее жизни очень много. Напомним, настолько увлеченной своей физической формой Бритни Спирс стала, когда познакомилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram