Ещё
Бритни Спирс надела лиф и микрошорты и показала любимые упражнения с гантелями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бритни Спирс надела лиф и микрошорты и показала любимые упражнения с гантелями 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Бритни не жалко поделиться с подписчицами любимыми методами приведения фигуры в порядок: она завязала конский хвост, надела лиф канареечного цвета и микрошорты и продемонстрировала на камеру несколько кардиоупражнений и упражнений с гантелями. На видео Бритни отдает всю себя спортивным занятиям и не переживает о растрепанной прическе и слегка «поехавшем» макияже — с таким идеальным прессом и подтянутыми формами она может себе это позволить. Сейчас певица вовсю готовится к возвращению на сцену в июле, поэтому спорта в ее жизни очень много. Напомним, настолько увлеченной своей физической формой Бритни Спирс стала, когда познакомилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Звезды шоу Валентина Юдашкина, а Ани Лорак и Кристина Орбакайте устроили битву прозрачных мини-платьев Хайди Клум закрутила роман с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем? Пэрис Хилтон на премии iHeartRadio показала длинные ноги и любовь к жениху, а Игги Азалия — располневшую фигуру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность41
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение