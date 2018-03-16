Шипящая стена: огромный 4-метровый питон прятался в обычном доме прямо за фанерой

Не ходите, девочки и мальчики, гулять не только в Африку, но и в Таиланд. Там даже в стенах прячется такое, что приходится спасателей вызывать — к примеру, на днях из стены жилого дома специалисты вытащили 4-метрового питона.

45-летний Сомчаи Субданг смотрел телевизор и не сразу обратил внимание на подозрительный шум. Звук не прекращался и мужчина решил проверить, что там происходит, за стеной. Перепугавшись необычного шипения, он вызвал спасателей и те разворотили всю стену кувалдой.

Оказывается, за гипсокартоном свила себе уютное гнездышко четырехметровая змея. Видимо, питон нашел укрытие на время длинного сезона дождей. Все закончилось благополучно: змею достали и отправили обратно в джунгли.

Питоны и прочие змеи давно привыкли использовать человеческие дома в Таиланде. Даже в Бангкоке трубы канализации часто становятся своеобразным убежищем для этих созданий.