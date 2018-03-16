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Прокурор разрушил несколько приморских «семей»
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Прокурор разрушил несколько приморских «семей» 

Primpress 16 марта 2018
Фото: Primpress
По инициативе прокурора в Надежденском районе Приморья расторгнул фиктивные браки, заключенные с иностранцами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время проверки с иностранными мужьями была проведена беседа, на которой последние должны были назвать дату рождения, место жительства и иные сведения о своих супругах. Выяснилось, что данные граждане совместно с супругами не проживают, совместное хозяйство не ведут, общих детей не имеют.
Фиктивность браков подтвердили и сами женщины. Они рассказали, что за пять тысяч рублей они согласились на просьбу иностранцев заключить брак с целью оформления разрешения на временное проживание.
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