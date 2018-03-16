Прокурор разрушил несколько приморских «семей»

По инициативе прокурора в Надежденском районе Приморья расторгнул фиктивные браки, заключенные с иностранцами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время проверки с иностранными мужьями была проведена беседа, на которой последние должны были назвать дату рождения, место жительства и иные сведения о своих супругах. Выяснилось, что данные граждане совместно с супругами не проживают, совместное хозяйство не ведут, общих детей не имеют.

Фиктивность браков подтвердили и сами женщины. Они рассказали, что за пять тысяч рублей они согласились на просьбу иностранцев заключить брак с целью оформления разрешения на временное проживание.