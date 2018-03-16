Бизнес в декрете: челябинка отказалась от карьеры телеведущей и начала парить в воздухе

Телеведущая Наталья Пастухова после рождения ребёнка сменила голубой экран на гамак. Только она не отдыхает в нём, а работает. Челябинка открыла студию воздушной йоги, где проводит необычные парящие занятия. В рубрике «Бизнес в декрете» Наталья рассказала, почему отказалась от карьеры тележурналиста, как научилась жить в гармонии с собой, уделять больше времени семье и при этом больше зарабатывать.

Решение повисло в воздухе

— Беременность в жизни многих женщин — сложный период в плане здоровья. Это коснулось и меня. После родов заболела спина, и я решила заняться спортом, — вспоминает Наталья. — Я сама с 17 лет проводила занятия по различным видам аэробики. А тут пошла на классическую йогу, но она показалась мне слишком тяжёлой. Мне говорили отдыхать в позе «собака мордой вниз», а я думала: «Вы шутите»? И решила попробовать что-то другое.

Так журналист открыла для себя аэройогу, по-другому её ещё называют воздушная йога. Молодая мама так полюбила занятия в гамаках, что перестала представлять свою жизнь без нового увлечения. Когда ребёнку исполнился год, Наталья устала сидеть в четырёх стенах, и ей захотелось превратить своё хобби в нечто большее.

— Открыть студию оказалось делом непростым. Я сама собиралась вести занятия, но одной мне было не справиться. Появилась необходимость в помощниках, а найти их было очень сложно. Три года назад в Челябинске не то что не знали, как практиковать аэройогу, многие и слова-то такого не слышали, — улыбается Наталья. — Люди, которые хотели работать в моей команде, ездили на курсы в Екатеринбург. Всего на открытие у меня ушло три месяца. В июне я купила гамак, повесила его дома и стала набирать команду. В сентябре начали ремонт, а 17-го числа открылись. Делали всё сами.

Проект потребовал определённых затрат. Наталья использовала свои накопления, на которые купила гамаки, коврики, сняла помещение и сделала в нём ремонт.

— Мне очень сильно помогла поддержка мужа и близких. У нас может быть много интересных идей, но рядом обязательно должен быть человек, который скажет: всё получится, потому что страх и сомнения бывают при начинании любого нового дела, — считает молодая мама. — А ещё мне помогла моя настойчивость. Я никогда не останавливаюсь на полпути. Не получается сегодня — получится завтра. Очень важно внимание к мелочам. Важна каждая деталь: интересно оформленные абонементы, запах аромамасел в студии, вид из окна, музыка. Всё должно создавать невероятную атмосферу, чтобы хотелось вернуться ещё. Ну и мой журналистский опыт, умение общаться с разными людьми.

Аэройога на первый взгляд кажется сложнее обычной, но некоторые асаны в гамаках выполнять легче

Сначала клиентами были друзья и коллеги молодой мамы, со временем их круг значительно расширился и вышел за рамки знакомых.

— А потом подошло время выхода из декрета, и встал вопрос, как быть дальше, — рассказывает наша героиня. — Журналист иногда работает по 15 часов в сутки, бывают выезды в пять утра, частые командировки. Я работала в телерадиокомпании «Южный Урал» корреспондентом, потом ведущей новостей. График был очень плотный. Профессия безумно интересная, но не для молодой мамы. Я, конечно, могла бы заниматься и тем, и другим, но тогда бы времени не хватало на семью, а у меня семья на первом месте. Надо время уделять и мужу, и ребёнку.

Когда Наталья открывала студию, о необычной йоге в Челябинске ещё мало кто знал

Героиня признаётся, что ей было тяжело развивать свой бизнес с ребёнком на руках. Зато сейчас, когда весь процесс налажен, ей удаётся выстраивать очень удобный для себя график.

— Я могу сына привести в садик позже или забрать раньше, а могу и вовсе с собой оставить, — рассказывает она. — В этом и есть плюсы своего бизнеса. Это те плоды, которые я сеяла во время своего начинания. Теперь у меня времени хватает на всё. Да и заработок стал выше. Я не припомню, чтобы он хоть раз был меньше, чем прежняя зарплата.

Гармония с собой и миром

— Любая йога — это образ жизни, — говорит Наталья. — Постигая её, ты начинаешь более осознанно тренироваться, осознанно питаться. Отношение к своему телу становится совершенно другим, начинаешь его лучше понимать. Не пьёшь лишний раз крепкий чай или кофе, спишь, сколько нужно.

Тот, кто занимается йогой, начинает лучше понимать себя

Йога даёт спокойствие ума и благотворно влияет на любой темперамент. Заниматься ею можно в любом возрасте, а противопоказания стандартные. Перевёрнутые асаны, которые выполняются вниз головой, нельзя делать людям с повышенным артериальным давлением, с заболеваниями в стадии обострения, эпилепсией, психическими расстройствами и если есть отслоение сетчатки глаза или зрение минус семь и ниже.

Первыми клиентами студии были знакомые Натальи, со временем их круг расширился

— Когда мы начинали, у нас было только два направления — классическая йога в гамаках и аэрофитнес, а сейчас порядка десяти. Ещё и йога-туры любим устраивать. Ездим и на термальные источники, и в горы, и на море этим летом собираемся. При этом неправильно говорить, что людям интересно всё только новое. Мы пробовали вести альфа-гравити (комплекс специальных физических упражнений, движущим элементом которого является гравитация), это в Европе очень модно. А у нас нет такого спроса, — разводит руками Наталья.

Любители йоги выбираются в горы, на термальные источники и планируют съездить на море

По её словам, то, что йога в гамаках сложнее, — это только кажется. Некоторые асаны в ней делать легче, чем на полу. При этом же мышцы прорабатываются более глубоко и подтянутая форма держится намного дольше, чем даже после тренировок в тренажёрном зале.

Начинать бизнес с ребёнком было сложно, зато теперь у Натальи стало больше времени на семью

— Наверное, поэтому она пользуется таким спросом. И сейчас нам уже становится тесно в нашем помещении, — улыбается наша героиня. — К некоторым инструкторам у нас очередь до середины апреля, и люди записываются в резерв. Наверное, уже пора думать о расширении.