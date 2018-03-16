Стратегия «трех превращений» способствует развитию сельской местности в Чунцине

Юньян /Чунцин/, 15 марта / Синьхуа / — В волости Вайлан уезда Юньян Чунцина /Юго-Западный Китай/ используется операционная модель «компании + кооперативы + крестьянские дворы». Местная администрация активно вовлекает предприятия и крестьянские дворы в развитие таких отраслей, как высококачественные овощи, сычуаньский перец, грецкий орех и цитрусы.

Здесь реализуют стратегию «трех превращений»: «сельские ресурсы превращаются в активы», «денежные средства превращаются в акционерный капитал, а крестьяне превращаются в акционеров».

Юньян /Чунцин/, 15 марта /Синьхуа/ — В волости Вайлан уезда Юньян Чунцина /Юго-Западный Китай/ используется операционная модель «компании + кооперативы + крестьянские дворы». Местная администрация активно вовлекает предприятия и крестьянские дворы в развитие таких отраслей, как высококачественные овощи, сычуаньский перец, грецкий орех и цитрусы.

Здесь реализуют стратегию «трех превращений»: «сельские ресурсы превращаются в активы», «денежные средства превращаются в акционерный капитал, а крестьяне превращаются в акционеров».

Юньян /Чунцин/, 15 марта /Синьхуа/ — В волости Вайлан уезда Юньян Чунцина /Юго-Западный Китай/ используется операционная модель «компании + кооперативы + крестьянские дворы». Местная администрация активно вовлекает предприятия и крестьянские дворы в развитие таких отраслей, как высококачественные овощи, сычуаньский перец, грецкий орех и цитрусы.

Здесь реализуют стратегию «трех превращений»: «сельские ресурсы превращаются в активы», «денежные средства превращаются в акционерный капитал, а крестьяне превращаются в акционеров».

Юньян /Чунцин/, 15 марта /Синьхуа/ — В волости Вайлан уезда Юньян Чунцина /Юго-Западный Китай/ используется операционная модель «компании + кооперативы + крестьянские дворы». Местная администрация активно вовлекает предприятия и крестьянские дворы в развитие таких отраслей, как высококачественные овощи, сычуаньский перец, грецкий орех и цитрусы.

Здесь реализуют стратегию «трех превращений»: «сельские ресурсы превращаются в активы», «денежные средства превращаются в акционерный капитал, а крестьяне превращаются в акционеров».