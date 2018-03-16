«Лучше любого снотворного»: Лолита Милявская опубликовала видео из постели с мужем

Известная певица Лолита Милявская решилась на необычный шаг. Она выложила в сеть видео, снятое в постели со своим супругом. Правда, этот видеоролик вызвал только улыбки у ее пользователей, ведь в нем мужчина читает женщине о популярных в последнее время криптовалюте, токенах и тому подобном.

Российская эстрадная певица и телеведущая известна своим подписчикам, как любительница пошутить. Знаменитость неоднократно доказывала это, публикуя в Инстаграме видеоролики на различные темы, в которых она и проявляла свое чувство юмора. Сейчас она сделала очередной пост, в котором показала, чем они с мужем иногда занимаются перед сном. Оказалось, что ее супруг Дмитрий Иванов читает на сон грядущий. «Сказка на ночь. Вот что перед сном мне читает Дима, лучше любого снотворного»

Поклонникам артистки, увидевшим, чем семейная пара занимается перед сном, осталось только улыбнуться. Они отметили, что после такого рассказа действительно хорошо уснешь, ведь он действует лучше любой сказки благодаря многим незнакомым словам и скуке, которую они навевают. «Познавательная сказка! Главное, перед сном отключить мозг!» «Голос приятный, но не уснёшь, наверное. У тебя, Лола, помягче для сказок…» «Лолита, это не наша тема к счастью или сожалению» «Хорошие, сказки на ночь! Реально можно заснуть, столько слов незнакомых!» «Ага, мило еще как мило, когда любимый человек, читает сказки, особенно на ночь. Мне последний раз сказки читали на ночь в 5 лет!» «Очень хорошая сказка, мне сын такую уже рассказал…» «В следующий раз можно сказку немного подольше почитать, а то только зевать стала, а она закончилась…» Кстати, большая часть Интернет-пользователей заверила Лолиту, что совершенно неважно, о чем будет сказка. По их словам, главное, чтобы она рассказывалась с любовью, и тогда можно уснуть под что угодно.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 13, 2018 в 12:38 PDT А несколько дней назад Милявская вступилась за беременную Лободу, разразившись нецензурной руганью в адрес всех злопыхателей бывшей солистки группы «ВИА Гра».