10 самых главных вопросов офтальмологу о зрении школьника

К концу учебного года многие родители отмечают, что их школьник стал хуже видеть.

«Летидор» обратился к Рано Ибрагимовой, врачу-офтальмологу, специалисту Essilor Academy Россия, чтобы выяснить причины ухудшения зрения и способы предотвратить это.

Важно ли, за какой партой сидит ребенок с плохим зрением?

Многие родители придерживаются мнения о том, что ребенок с плохим зрением обязательно должен сидеть за первой партой, однако это не так. Этот миф был следствием методики неполной коррекции зрения, которая была распространена до недавнего времени.

Она заключалась в том, что ребенку выписывали более слабые очки, чем требовалось. Также не рекомендовалось носить очки постоянно. Считалось, что так детский глаз будет напрягаться и лучше работать.

Но наблюдения показали, что такая методика не только не помогает остановить ухудшение зрения, но и может спровоцировать дальнейшее развитие близорукости.

Полная же коррекция зрения позволяет ребенку четко видеть с разных расстояний, не допускает перенапряжения глазных мышц, а значит предотвращает риск прогрессирования болезни.

Соответственно, с правильно подобранными очками ребенок может сидеть за любой партой.

Другое дело, если ребенок страдает таким заболеванием глаз, которое не поддается коррекции очками или контактными линзами, например, амблиопией (один из глаз не задействован в зрительном процессе — прим. ред.). В этом случае ему лучше сидеть за первой партой.

Тем же, у кого проблем со зрением нет, можно сидеть и в конце класса при условии, что текст на доске не будет мелким и не придется напрягать глаза, чтобы его увидеть.

Почему в середине учебного года зрение вдруг резко изменилось, и один глаз «ушел в минус», другой — «в плюс»?

Резкое изменение рефракции глаз, а значит и силы линзы, необходимой для коррекции зрения, может свидетельствовать о глазном заболевании. Для полного ответа на этот вопрос требуется дополнительная информация.

Рекомендуем обратиться к офтальмологу для проведения диагностического обследования, чтобы выявить причину ухудшения зрения и остановить его возможное прогрессирование.

В школе приходится много читать, может ли от этого ухудшиться зрение?

Вред для зрения во время чтения состоит в том, что глаза фокусируются на одном расстоянии. Если это происходит в течение длительного времени, то может возникнуть спазм аккомодационных мышц глаз и, как следствие, может появиться сначала ложная близорукость, а со временем при регулярном перенапряжении глаз и фактическое ухудшение зрения.

Поэтому при чтении нужно периодически делать небольшие перерывы и переводить взгляд на предметы, расположенные вдали.

Чтобы избежать переутомления глаз, текст в книге не должен быть мелким, а освещение должно быть достаточным, чтобы не приходилось напрягать глаза.

Какое освещение считается полезным для глаз?

Самый лучший свет для зрения — естественный дневной. В детском возрасте он играет важную роль в физиологическом развитии сетчатки глаза.

Однако одним дневным светом не обойтись, поскольку мы, как правило, не ложимся спать с наступлением темноты. Решить вопрос освещенности просто.

Существует норма: 200 люменов на квадратный метр.

Световой поток одной лампочки накаливания мощностью 60 Вт — 730 люменов. Таким образом, чтобы в помещении площадью 10 квадратных метров было достаточное освещение, нужно как минимум 2 000 люменов, или три такие лампочки.

Также важно правильно организовать освещение рабочего места. Старайтесь совмещать верхнее освещение с местным.

Освещение должно быть равномерным, желательно одной цветовой температуры, настольная лампа не должна слепить глаза и создавать блики или тени на рабочей поверхности.

Без компьютера и планшета современному школьнику не обойтись. Как правильно использовать гаджеты, чтобы сохранить хорошее зрение?

Все гаджеты, кроме книг с электронными чернилами, излучают лучи видимого спектра, благодаря чему мы видим изображение на экране. В том числе они излучают вредный для глаз сине-фиолетовый свет. Его длительное воздействие приводит к возникновению симптомов зрительного переутомления: сухости, рези, ощущению песка в глазах, головным болям и болям в надбровных дугах.

Поэтому рекомендуется защищать глаза с помощью очков с линзами, блокирующими эти лучи.

Кроме того, важно, чтобы линзы беспрепятственно пропускали полезный сине-голубой свет. Он положительно влияет на наше настроение, бодрость и работоспособность.

Еще одна опасность гаджетов состоит в том, что при пользовании ими наши глаза фокусируются на одном расстоянии. Это может привести к спазму аккомодации (способности глаза хорошо видеть на разном расстоянии — ред.) и, как следствие, к временной близорукости. Если перенапряжение глаз будет единичным, то зрение восстановится само собой. Однако если это будет происходить регулярно, есть большая вероятность развития близорукости.

Чтобы избежать ухудшения зрения, детям в возрасте 10–12 лет можно непрерывно использовать гаджеты в течение 20 минут, 13–14 лет — 25 минут, 15–16 лет — 30 минут, но суммарно не более 1,5–2 часов в день.

Между этими сеансами рекомендуется делать десятиминутные перерывы, во время которых полезно сделать небольшую гимнастику для глаз: посмотреть вдаль, затем в разные стороны, поморгать, закрыть глаза и легко помассировать веки пальцами. Это позволит глазам отдохнуть.

Какой вид спорта полезен для зрения?

Для зрения полезны виды спорта, в которых глазам приходится постоянно фокусироваться на разных расстояниях (чем больше различается минимальное и максимальное, тем лучше).

К таким видам спорта относятся бадминтон, большой теннис, волейбол и другие.

Смена фокусировки взгляда с близкого на дальнее расстояние помогает тренировать аккомодационные мышцы, положительно влияет на зрение.

Помогает ли черника сохранить или улучшить зрение?

Черника — кладезь полезных для глаз веществ. Во-первых, важны антоцианы, которые защищают сосуды глаз от ломкости и приводят внутриглазное давление в норму. Во-вторых, в чернике содержатся каротиноиды, способствующие обновлению сетчатки, улучшению глазного кровообращения, устранению сухости глаз, повышению остроты зрения и сохранения четкости зрения в ночное время.

Черника сохраняет свои свойства и в сушеном, и с замороженном виде, так что употреблять ее можно круглый год.

Однако не стоит надеяться на чудодейственный эффект: это профилактика, а не лечение.

Существует ли пища, которая могла бы корректировать зрение?

К сожалению, такой пищи не существует. Однако есть продукты, которые богаты витаминами и минералами, полезными для глаз: творог, тыква, морковь, черника, рыба, горький шоколад.

Рекомендуется включать что-то из них в ежедневный рацион в качестве профилактики нарушения зрения.

Поможет ли зарядка для глаз улучшить зрение?

Упражнения для глаз не помогут сильно улучшить зрение. Однако могут предотвратить его ухудшение, поскольку благодаря им усиливается приток крови к сетчатке и тренируются глазные мышцы.

Гимнастику для глаз нужно делать ежедневно: перевести взгляд с предметов, расположенных вблизи, на предметы вдали, посмотреть вверх-вниз-вправо-влево, сделать круговые движения глазами, поморгать, сильно зажмурить глаза и затем широко их раскрыть, а в завершение сделать легкий массаж глаз через закрытые веки. Каждое упражнение нужно повторить несколько раз.

Зарядку для глаз нужно делать и при долгой работе за компьютером. В этом случае можно один раз в 20 минут просто посмотреть в окно.

В каких случаях контактные линзы противопоказаны подростку?

Контактные линзы строго нельзя носить при следующих заболеваниях: СПИДе, туберкулезе, конъюнктивите, косоглазии высокой степени, глаукоме и некоторых других.

Не рекомендуется надевать линзы и при простуде или гриппе, поскольку из-за насморка происходит нарушение оттока слезной жидкости, что может привести к возникновению воспалительных заболеваний глаз.

Во всех этих случаях для коррекции зрения лучше выбрать очки с качественными линзами.

Также не следует носить линзы детям или подросткам, которые по тем или иным причинам не могут ответственно отнестись к гигиене глаз. Линзы непосредственно контактируют с поверхностью глаза, а значит существует высокий риск занесения инфекции.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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