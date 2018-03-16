Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда в приморском зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. / ТАСС /. Среднеазиатская овчарка взяла на воспитание детеныша африканского леопарда в зоопарке под Владивостоком. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Наша знаменитая среднеазиатская овчарка Эльза, которая живет в одном вольере с львицей Астрой, взяла на воспитание леопардессу Милашу", — отмечается в сообщении.

Маленькая леопардесса Милаша родилась в зоопарке «Садгород» под Владивостоком в октябре 2017 года. Мать отказалась кормить ее, поэтому кормилицей хищницы стала золотистый ретривер Тесси. У Милаши также была сестра двойняшка, однако она родилась с пороком сердца и спустя два месяца умерла. Сейчас хищница живет в доме у директора зоопарка.