Ксению Бородину на съемках «Дома-2» напугал живой Кен

Родриго Альвес приехал в Россию, чтобы найти себе невесту, — слух об этом моментально облетел всю сеть. Но желающих стать женой 34-летнего красавчика, перенесшего 60 пластических операций, нашлось не так уж много. Поэтому Родриго решил попытать счастья на реалити-шоу «Дом-2». А что, там и не такие кандидаты бывали!

Съемки уже состоялись, и скоро выпуск с живым Кеном выйдет в эфир. Ну, а ведущую «Дома-2» Ксению Бородину настолько переполняли эмоции, что она сразу же поделилась с фолловерами своим фото с Родриго. «Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра, у него талия 60 см и более 60 пластических операций. Как он вам? Кстати, приехал искать себе невесту в Россию», — написала Ксюша в своем Instagram.

Но подписчики сразу заметили, что Кена ведущая явно побаивается. Об этом говорит и ее скованная поза, и какая-то искусственная, немного смущенная улыбка. Да и в кадре она старается держаться от кукольного мальчика подальше — даже не приобняла его, как принято. Интересно, как его встретили участницы шоу?

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Мар 15, 2018 в 3:49 PDT А вот на Неделе моды в Москве Альвесу были рады гораздо больше. Молодой человек стал почетным гостем на нескольких показах, принял участие в afterparty и даже вышел на подиум. С ним охотно фотографировались гости мероприятия, и даже отечественные селебрити. «В детстве я мечтала о Барби, а в результате познакомилась с Кеном», — похвасталась в своем микроблоге Елена Борщева . С удовольствием позировала с Кеном перед камерами и Анна Калашникова

Больше фото — по стрелке

Родриго находится в Москве последний день, и, возможно, его мечта найти невесту из России сбудется именно сегодня. По крайней мере, он очень на это надеется. Кстати, интернет-пользователи вовсю строят предположения, кто же ему подойдет больше. А как считаете вы?

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