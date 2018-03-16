Опасный сыр заросший плесенью продают в ростовской «Пятерочке» 

Очередной случай продажи продуктов не отвечающих требованиям безопасности обнаружили покупатели в супермаркете «Пятерочка». Так в продуктом магазине на улице Самшитовой, дом 5 в Ростове-на-Дону жительница города купила сыр «Тильзитер» буквально заросший плесенью. Из-за цветной упаковки сразу заметить ростовчанка не смогла. За пачку опасного для жизни сыра женщина заплатила 184 рубля. Отметим, что в сети универсамов «Пятерочка» просрочкой торгуют открыто. При этом несмотря на многочисленные факты о которых рассказывают покупателя руководство никаких мер не предпринимает. Остается лишь надеяться, что Роспотребнадзор заинтересуется и проведете проверку в торговой сети.