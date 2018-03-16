Любовное безумие: невесты заменяют обручальные кольца пирсингом

Только посмотрите на этот новый сумасшедший тренд!

Если вы выбираете себе обручальное кольцо — не спешите с покупкой! Возможно, оно вам и не понадобится — ведь по миру стремительно движется новый тренд. Вместо классического колечка бриллиантом девушки выбирают обручальный микродермал. Это обычный пирсинг на безымянном пальце.

Зародилось это модное веяние совсем недавно, но уже сотни невест по всему миру успели его опробовать и поделиться фотографиями в социальных сетях. Их аргументы в пользу «подкожных» бриллиантов просты. Во-первых, это оригинально. Во-вторых, кольцо можно потерять, пирсинг же — вряд ли. В-третьих, такой «парный» пирсинг некоторые пары считают еще одним доказательством любви.

Но если подумать, то ведь такой камешек на пальце — это очень неудобно: он будет цепляться за все подряд, от полотенец до перчаток. Да и некоторые интернет-пользователи критикуют девушек-перпопроходцев: «А если вы разведетесь, то на пальце останется дырка?». Мы спросили у специалиста, стоит ли заменять кольцо микродермалом.

— Пирсинг на пальце (да и вообще на кисти руки) я бы делать не рекомендовал, — рассказал Wday.ru Максим Ивашов , мастер тату и присинга. — Причин несколько. Во-первых, это очень больно, а заживать он будет долго, пару месяцев. Во-вторых, руки — та часть тела, куда проще всего занести инфекцию. При неудачном проколе могут остаться рубцы; можно повредить нерв или сосуды.

Но, допустим, вы сделали такой пирсинг, все прошло удачно, и все быстро зажило. Подумайте: ведь этот камешек будет цепляться за все подряд. Даже каждый раз, когда вы просто моете руки, появляется риск раздражения. А что говорить, если вы работаете руками. Так что я бы советовал очень тщательно все взвесить, прежде чем выбирать такое украшение. Пожалуй, это подойдет только реальным фанатом пирсинга, у которых и так на теле множество проколов. Им еще один неудоюства не доставит.

Больше фото — по стрелке

Больше фото — по стрелке

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