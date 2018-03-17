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«Его нельзя назвать плохим»: Анита Цой поделилась воспоминаниями об отце
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«Его нельзя назвать плохим»: Анита Цой поделилась воспоминаниями об отце 

Eva.ru 18 часов назад
Фото: Eva.ru
Певица Анита Цой побывала в студии телепередачи «Мой герой» на ТВЦ и рассказала о своем неспокойном детстве. По словам артистки, она была очень непростым ребенком. И для корейской девочки ей следовало бы вести себя скромнее и тише. Из-за бурного характера Аниту даже рано выдали замуж — в 19 лет. Мама будущей певицы надеялась, что муж немного усмирит энергичную Аниту. Хотя сама она, по словам артистки, тоже была чересчур активна.
Анита Цой не любила учиться и плохо ладила с одноклассниками. Она обожала петь и, по ее словам, души не чаяла в русских песнях. Но в школьный ансамбль ее не принимали, потому что восточная внешность девочки никак не ассоциировалась с народными песнями. Но когда Аните впервые посчастливилось выйти на сцену, она надела сарафан и огромный кокошник. «Оторвалась!» — вспоминает звезда.
Анита также рассказала о своем отце. Звезда призналась, что он ушел из семьи, когда ей был всего один год. Случилось это из-за того, что Анита родилась девочкой, а не мальчиком. Тем не менее артистка помнит своего родителя и очень хочет, чтобы он когда-нибудь понял, что в девочках ничего плохого нет.
Несколько раз папа Аниты навещал ее. Правда, эти воспоминания для артистки не очень приятны. «Мы общались некоторое время. Я помню, что он приезжал. Нельзя его назвать плохим отцом совсем — он вовремя платил алименты и несколько раз появлялся у нас. Я помню, что у него всегда были какие-то плоские шутки. Например, он брал меня за ноги и окунал головой в воду. Не в ванну, это была река. Я при этом сопротивлялась страшно. А он ждал, сколько я минут смогу продержаться», — вспоминает Анита. Тем не менее обиду на папу певица не держит.
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