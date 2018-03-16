Водится с внуком, готовит обед: у бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё 2 сына

У бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё двое сыновей — Александр и Павел. Кода Надежда Пивченко ушла из дома, они были ещё совсем маленькими, и их отправили в детский дом.

Сейчас Павел находится в колонии, поэтому маму он так и не видел, а средний сын Александр, как и старший Виктор, встретилcя с ней на телешоу на Первом канале.

— Маму я первый раз увидел уже на программе, мы не виделись с ней 20 лет. Сейчас мне 26, — поделился с Е1.RU сын Александр. — Когда мы ещё жили с братом в детском доме, нас тоже водили на суд, где её признали умершей. Когда брат сказал, что мама нашлась, я не поверил.

По его словам, маму он сразу узнал, несмотря на то, что в последний раз видел её 20 лет назад.

— Она не особо изменилась, — признался Александр.

Сейчас Надежда Пивченко живёт вместе со старшим сыном Виктором, его семьёй и средним братом Александром.

— У мамы всё хорошо, она водится с внуком, кушать варит, на улицу редко выходит, только если до магазина — хлеба купить — рассказал он.

Историю Надежды Афанасьевны нам рассказал екатеринбуржец Сергей, который вызвался ей помогать. Он узнал, что в районе Птицефабрики есть бабушка, которая живёт под уличным прилавком, привёз ей еду и тёплые вещи.

На следующий день после публикации на Е1.RU пенсионерку забрали в приют. А ещё через день у неё нашёлся родной сын Виктор, который сразу захотел забрать маму к себе. Он признавался, что все 20 лет пытался её найти, и в то, что она умерла, не верил. Правда, сразу встретиться они не смогли, их пригласили на передачу «Мужское/Женское», где пообещали побыстрее восстановить документы взамен на эффектную встречу.