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Водится с внуком, готовит обед: у бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё 2 сына
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Водится с внуком, готовит обед: у бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё 2 сына 

e1.ru 16 марта 2018
Фото: e1.ru
У бабушки, которая жила в киоске на Птицефабрике, нашлись ещё двое сыновей — Александр и Павел. Кода Надежда Пивченко ушла из дома, они были ещё совсем маленькими, и их отправили в детский дом.
Сейчас Павел находится в колонии, поэтому маму он так и не видел, а средний сын Александр, как и старший Виктор, встретилcя с ней на телешоу на Первом канале.
— Маму я первый раз увидел уже на программе, мы не виделись с ней 20 лет. Сейчас мне 26, — поделился с Е1.RU сын Александр. — Когда мы ещё жили с братом в детском доме, нас тоже водили на суд, где её признали умершей. Когда брат сказал, что мама нашлась, я не поверил.
По его словам, маму он сразу узнал, несмотря на то, что в последний раз видел её 20 лет назад.
— Она не особо изменилась, — признался Александр.
Сейчас Надежда Пивченко живёт вместе со старшим сыном Виктором, его семьёй и средним братом Александром.
— У мамы всё хорошо, она водится с внуком, кушать варит, на улицу редко выходит, только если до магазина — хлеба купить — рассказал он.
Историю Надежды Афанасьевны нам рассказал екатеринбуржец Сергей, который вызвался ей помогать. Он узнал, что в районе Птицефабрики есть бабушка, которая живёт под уличным прилавком, привёз ей еду и тёплые вещи.
На следующий день после публикации на Е1.RU пенсионерку забрали в приют. А ещё через день у неё нашёлся родной сын Виктор, который сразу захотел забрать маму к себе. Он признавался, что все 20 лет пытался её найти, и в то, что она умерла, не верил. Правда, сразу встретиться они не смогли, их пригласили на передачу «Мужское/Женское», где пообещали побыстрее восстановить документы взамен на эффектную встречу.
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