Дэвид Бекхэм «отжег» в компании молодых красоток

Последнее время Дэвид Бекхэм озадачивает своих фанатов: он уже не в первый раз позволяет себе проводить время в обществе молодых моделей, открыто с ними флиртуя. А ведь до недавнего времени Дэвид позиционировал себя, как верный муж своей супруги Виктории и заботливый отец четырех детей.

Бекхэм в очередной раз дал повод говорить о своем поведении во время своего недавнего визита в ЮАР. На самом деле, он прибыл сюда не ради развлечения, а из-за бизнеса: Дэвид прилетел в Африку в рамках рекламного тура виски — High Club Clubmen, которое выпускает принадлежащая ему компания. Однако расписание футболиста в отставке предусматривало и свободное время, и 42-летний Бекхэм использовал по «по полной программе». Весь вечер и ночь он развлекался в местном элитном клубе, причем, не один, а компании блондинок модельной внешности, которые были моложе его, как минимум, вдвое.

О том, как весело провел время Дэвид, в Британии могли бы и не узнать, поскольку в ту ночь здесь собрались в основном жители Иоганнесбурга, а папарацци вход в элитный клуб строжайше запрещен. Но Бекхэму не повезло: его выдали тщеславные красотки, с которыми он в какой-то момент опрометчиво сфотографировался. Две из трех девушек выложили на своих страничках в социальной сети совместные снимки с Бекхэмом.

В итоге эти фото стали предметом оживленного обсуждения в электронных СМИ. Увидела их и жена Бекхэма — Виктория, которая была возмущена. Конечно, ничего «криминального» ее муж себе, вроде бы, не позволил. Однако только за последний месяц он уже во второй раз попадется на том, что прилюдно заигрывает с молодыми красивыми девушками.