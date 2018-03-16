Пережила мужа, двух сыновей и внука

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Каждому человеку судьба готовит свои испытания. Выдержать их, честно и достойно прожить отведённые Богом годы дано, наверно, не каждому. И встречи с людьми, которым это удалось в полной мере, становятся событием, оставляющим след в нашей душе. Знакомство с жительницей города Чкаловска Валентиной Васильевной Семёновой относится к череде именно таких встреч.

Родилась Валентина Васильевна в далёком 1928 году в крестьянской семье, где кроме неё было ещё пятеро детей. Босоногое детство нашей героини закончилось быстро — грянула Великая Отечественная война, когда Валентине было всего тринадцать.

Тяжёлая работа для нужд фронта в колхозе, горечь потери старшего брата, не вернувшегося с войны, — всё это пришлось пережить Валентине, и не только ей. «Дом у родителей в деревне был не очень большой, и все хлопотали по хозяйству, — вспоминает В. В. Семёнова. — Всегда держали коров, телят, поросят, овец, кур, гусей — всё было своё. Из овечьей шерсти, помню, мы вязали для фронта носки и варежки с дополнительным пальцем для стрельбы».

Новые надежды и новая жизнь начались с долгожданной Победой. В 1947 году Валентина встретила своего будущего мужа — фронтовика и инвалида войны, в семье родилось трое детей.

За плечами пожилой женщины большая трудовая жизнь — 42 года работы бухгалтером (пройден профессиональный путь от счётного работника до главного бухгалтера), а ещё и домашние заботы, сад-огород, заготовка дров…

И снова судьба испытывает на прочность: один за другим уходят из жизни близкие люди — два сына, любимый супруг, внук, уже почти не видят глаза и плохо ходят ноги. Но несмотря ни на что — расправленные плечи, приподнятая с достоинством голова и на удивление густая, почти в руку толщиной, коса уже седых волос, уверенный твёрдый голос. «Сейчас жить стало легко: есть и газ, и вода в квартире, — говорит Валентина Васильевна. — Здоровье только подводит».

Справляться с домашними делами ветерану помогает дочь Маргарита Фокеевна, которая теперь живёт вместе с мамой. И гордостью Валентины Васильевны являются правнучка и 2 праправнучки, которые не забывают навещать и поддерживать её.

22 февраля Валентина Васильевна Семёнова, ветеран труда, труженик тыла, отметила свой девяностый юбилейный день рождения. Кроме родных и близких с этой замечательной датой юбиляршу поздравили директор Управления социальной защиты населения г.о.г. Чкаловск Н. Б. Лесовая, председатель совета ветеранов г.о.г. Чкаловск Р. М. Зайкова, представитель администрации округа О. А. Егорова. Гости передали и зачитали Валентине Васильевне поздравительное письмо президента РФ В. В. Путина, подарок и поздравления от администрации округа.

Мы тоже поздравляем Валентину Васильевну Семёнову с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья!

Источник: «Знамя»