Новый выход! Где заметили Кайли Дженнер?

1 февраля Кайли Дженнер (20) стала мамой и теперь все чаще выходит из дома (все девять месяцев, напомним, звезда пряталась от папарацци). Ее регулярно видят на прогулках с подругами, свиданиях с Трэвисом Скоттом (25) и в ресторанах.

Вот и вчера девушку заметили в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. Во время беременности Кайли баловала себя пончиками, бургерами и пиццей, а вот любимые суши не ела (не все врачи уверены, что сырая рыба полезна). Зато теперь можно оторваться!

Смотри фото здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=DbHR6xMYbvw

Кстати, на днях Кайли рассказала, что за время беременности набрала 18 кг, но, похоже, девушка уже приходит в форму — в суши-баре она случайно оголила живот, и талия у нее очень изящная.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-gde-zametili-kajli-dzhenner/