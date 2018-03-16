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Новый выход! Где заметили Кайли Дженнер?
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Новый выход! Где заметили Кайли Дженнер? 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
1 февраля Кайли Дженнер (20) стала мамой и теперь все чаще выходит из дома (все девять месяцев, напомним, звезда пряталась от папарацци). Ее регулярно видят на прогулках с подругами, свиданиях с Трэвисом Скоттом (25) и в ресторанах.
Вот и вчера девушку заметили в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. Во время беременности Кайли баловала себя пончиками, бургерами и пиццей, а вот любимые суши не ела (не все врачи уверены, что сырая рыба полезна). Зато теперь можно оторваться!
Смотри фото здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=DbHR6xMYbvw
Кстати, на днях Кайли рассказала, что за время беременности набрала 18 кг, но, похоже, девушка уже приходит в форму — в суши-баре она случайно оголила живот, и талия у нее очень изящная.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-gde-zametili-kajli-dzhenner/
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