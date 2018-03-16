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Мы знаем о них не все: принц Гарри и Меган Маркл тайно посетили армейскую базу
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Мы знаем о них не все: принц Гарри и Меган Маркл тайно посетили армейскую базу 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Оказывается, мы знаем далеко не все о жизни Меган Маркл и принца Гарри. Репортеры хоть и следят за парочкой, все равно упускают из вида некоторые их публичные выходы. Так, пару недель назад принц и его невеста посетили армейскую базу. О своих эмоциях после тайного визита представитель британской монархии поделился на конференции по вопросам психического здоровья ветеранов, которая проходила в Лондоне.
Некоторые из рассказов, которые мы с Меган услышали в Колчестере, потрясли нас до глубины души. И хотя ветераны и многие другие люди живут не в лучших условиях, я должен отметить положительные результаты.
Принц Гарри
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Принц добавил, что некоторые медицинские службы организовали свою работу так, что ветераны могут обращаться к ним напрямую, а не через центры соцзащиты. Также Гарри призвал общественность и средства массовой информации не обесценивать вклад ветеранов.
Мы должны признавать ветеранов как активных граждан, а не классифицировать их по травмам или состоянию здоровья. Их непобедимый дух, готовность нести службу, высокие моральные ценности и уникальные навыки ставят их выше остальных людей.
Принц Гарри
Напомним, что принц Гарри и сам проходил боевую службу в Афганистане в качестве пилота боевого вертолёта «Апачи». В одном из интервью он даже заявил, что хотел подольше побыть в горячей точке, но поберег нервы своих близких. Теперь принц Гарри ведет активную социальную деятельность: поддерживает благотворительные организации, а также продолжает работать над улучшением жизни ветеранов. В реализации проектов ему помогает невеста Меган Маркл, с которой он свяжет себя узами брака 19 мая.
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