Мы знаем о них не все: принц Гарри и Меган Маркл тайно посетили армейскую базу

Оказывается, мы знаем далеко не все о жизни Меган Маркл и принца Гарри . Репортеры хоть и следят за парочкой, все равно упускают из вида некоторые их публичные выходы. Так, пару недель назад принц и его невеста посетили армейскую базу. О своих эмоциях после тайного визита представитель британской монархии поделился на конференции по вопросам психического здоровья ветеранов, которая проходила в Лондоне.

Некоторые из рассказов, которые мы с Меган услышали в Колчестере, потрясли нас до глубины души. И хотя ветераны и многие другие люди живут не в лучших условиях, я должен отметить положительные результаты.

Принц Гарри

Наконец-то! Меган Маркл овладела королевским протоколом

Принц добавил, что некоторые медицинские службы организовали свою работу так, что ветераны могут обращаться к ним напрямую, а не через центры соцзащиты. Также Гарри призвал общественность и средства массовой информации не обесценивать вклад ветеранов.

Мы должны признавать ветеранов как активных граждан, а не классифицировать их по травмам или состоянию здоровья. Их непобедимый дух, готовность нести службу, высокие моральные ценности и уникальные навыки ставят их выше остальных людей.

Принц Гарри

Напомним, что принц Гарри и сам проходил боевую службу в Афганистане в качестве пилота боевого вертолёта «Апачи». В одном из интервью он даже заявил, что хотел подольше побыть в горячей точке, но поберег нервы своих близких. Теперь принц Гарри ведет активную социальную деятельность: поддерживает благотворительные организации, а также продолжает работать над улучшением жизни ветеранов. В реализации проектов ему помогает невеста Меган Маркл, с которой он свяжет себя узами брака 19 мая.