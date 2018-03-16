Живой Кен напугал Бородину

Несколько дней назад в Россию приехал Родриго Альвес, больше известный в мире как живой Кен. Мужчина, перенесший более 60 пластических операций, появился на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.

В своих интервью Родриго рассказал, что хочет в Росии найти себе жену и намеревается попытаться построить любовь с одной из участниц проекта "Дом-2". Многие восприняли его слова как шутку, но, как стало известно, живой Кен действительно посетил "телестройку".

Об этом рассказала ведущая проекта Ксения Бородина . Она выложила в своем микроблоге фотографию с Альвесом.

Подписчики телеведущей решили, что она явно неуютно чувствует себя в обществе такого странного мужчины, отметив скованную позу Ксении и испуганное выражение ее лица. Поклонники Ксении объяснили это тем, что она попросту боится живого Кена.

Раскритиковали пользователи и самого Родриго, назвав его "силиконовой куклой". Согласны ли с ними "невесты" из "Дома-2", поклонники проекта скоро узнают: выпуск с участием живого Кена скоро покажут в эфире.