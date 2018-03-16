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Живой Кен напугал Бородину
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Живой Кен напугал Бородину 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @borodylia
Несколько дней назад в Россию приехал Родриго Альвес, больше известный в мире как живой Кен. Мужчина, перенесший более 60 пластических операций, появился на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
В своих интервью Родриго рассказал, что хочет в Росии найти себе жену и намеревается попытаться построить любовь с одной из участниц проекта "Дом-2". Многие восприняли его слова как шутку, но, как стало известно, живой Кен действительно посетил "телестройку".
Об этом рассказала ведущая проекта Ксения Бородина. Она выложила в своем микроблоге фотографию с Альвесом.
Подписчики телеведущей решили, что она явно неуютно чувствует себя в обществе такого странного мужчины, отметив скованную позу Ксении и испуганное выражение ее лица. Поклонники Ксении объяснили это тем, что она попросту боится живого Кена.
Раскритиковали пользователи и самого Родриго, назвав его "силиконовой куклой". Согласны ли с ними "невесты" из "Дома-2", поклонники проекта скоро узнают: выпуск с участием живого Кена скоро покажут в эфире.

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