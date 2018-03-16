Чемпион по запоминанию рассказал, как тренирует память

Он провел для читателей «ВН» свой мастер-класс, рассказав о том, как запомнить сложные цифры и незнакомые слова.

— Константин, вы занимаетесь развитием памяти с 15 лет. Работаете по чужим методикам или изобрели свою?

— Мнемотехника — это система, придуманная еще 2500 лет назад, и суть ее заключается в правильной постановке предмета запоминания.

Есть три базовых принципа мнемотехники — образы, ассоциации и связки. Задача заключается в том, чтобы ассоциациями упростить себе запоминание. На первых порах людям кажется, что для того, чтобы составить кодировку, нужно еще больше времени. Внутренняя обезьянка в голове твердит: «Лучше так зазубрю это слово». Но зазубришь 30 слов — и через неделю из них будешь помнить в лучшем случае 10. Ведь 70% слов пропадает, если их не повторять. А обучившись системам мнемотехники и построению ассоциаций, мы, создав кодировки, даже через месяц вспомним слово через ассоциацию.

Так, на сцене канала «Россия» я должен был выполнить задание: запомнить число, состоящее из 21 цифры, меньше чем за минуту, а потом воспроизвести от первой цифры до последней и в обратном порядке, называя любую цифру из строчки. Я могу хоть сейчас воспроизвести все это число, которое запомнил меньше чем за минуту, не повторяя.

— Где это можно применить? Зачем нам держать в голове редко используемые слова и даты?

— Мнемотехника применяется абсолютно в любой отрасли — в повседневной жизни приходится запоминать номера телефонов и список покупок в магазине, учить математические формулы или стихотворения, не забывать выключить утюг, газ, свет, воду. Школьникам, например, сложнее всего запоминать исторические даты. Запоминание чисел базируется на системе, которая называется «буквенно-числовой код». Мы идем по образам. Например, дата вхождения Башкирии в состав Российского государства — 1557 год. Как это запомнить? Башкир созвучно со словом башка. Опускаем единичку в начале даты — и так понятно, что это событие произошло в минувшем тысячелетии. Остается 557. Проговариваем вслух несколько раз пять-пять-семь. Отчетливо слышатся звуки ППС. Для меня это созвучно со словом «ПеПСи». Представляю себе, как на голову кому-то выливают бутылку «пепси». Все, ассоциация 557-башкиры надежно засела в голове. Меня спросят: захват Астраханского ханства? В голове промелькнет — «астры привез ПаПаШа» это пять-пять-шесть, 1556 год. И это будет куда действеннее, быстрее и эффективнее, чем стандартная зубрежка.

Формулы тоже легко запоминаются, это лишь процесс понимания образов. Простой пример: синус — синий, косинус — коса, тангенс — Таня, котангенс — котенок, интеграл будет выглядеть в виде змеи. Когда я рассказываю это детям, они в восторге!

— Какие еще школьные и не только школьные предметы помогает изучать мнемотехника?

— Мнемотехника применяется в изучении иностранных языков. В первую очередь это словарный запас, необходимый минимум нужных слов. Однажды ко мне пришел ученик и пожаловался, что ему никак не дается китайский. По сути, все китайские иероглифы видятся нам с первого взгляда нелогичными закорючками, но человек, владеющий китайским, как-то их читает. То есть в них заложен смысл, а это определенная кодировка. Я начал думать, как же можно применить в изучении иероглифов мнемотехнику, и выяснил, что принцип базируется на визуальном соответствии иероглифа с чем-либо знакомым. Например, цифра 6 на китайском выглядит вот так: 六. Мысленно пририсовываю к ней фары, черточка сверху похожа на трещину на лобовом стекле или на дворник, а нижние палочки — на грязь под капотом. Получился старый разбитый автомобиль, похожий на ВАЗ 2106, именуемый в народе «шестеркой». Проделав такой простой путь, вы очень упростите себе процесс запоминания без нудной зубрежки. А самое интересное, что потом мы не вспомним, что это ВАЗ 2106: видя иероглиф, мы просто понимаем его смысл.

— Мнемотехника сейчас не менее популярна, чем ментальная арифметика. Ее вы тоже преподаете?

— Как человек, который занимался иллюзионом, могу сказать, что ментальная арифметика — это такой же фокус. Фокус, который показывают родителям и за который родители платят деньги, не более. В жизни ментальная арифметика применяется редко, разве что при покупках в магазине и решении небольших задачек, а практического применения нет. Это хорошая логическая задачка, как решение судоку или сканвордов, чтение или игра в шахматы — в общем, любая умственная нагрузка. Я сторонник практического применения своих навыков. Мне ближе школа устного счета, или, как ее называли в советское время, занимательная математика. На чемпионате в 2011 году в финале нам дали задание — запомнить два трехзначных числа, умножить их, запомнить ответ, сложить между собой, запомнить ответ, вычесть из большего меньшее, запомнить ответ, поднять руку и записать все эти три числа. Вот такие задачки решаем мы для тренировки, но опять же, повторюсь, просто арифметика практической пользы не имеет. Некоторые утверждают, что она развивает память, но… Пусть утверждают!

— Интересно, а в быту вам помогают ваши навыки? Вы, наверное, идеальный муж — вам не нужно 10 раз напоминать о том, что нужно вынести мусор?

— На этот вопрос должен отвечать не я. С вашего позволения, переформулирую ваш вопрос: «Все ли вы запоминаете, и все ли нужно запоминать?» Сам себе задал вопрос, сам на него и отвечу: не нужно грузить свой мозг тем, чем он грузит сам себя. Поэтому я категорически против запоминания списка дел на день и всех задач и идей, которые приходят в наш мозг. Бывает такая ситуация — вы сидите, думаете: «Сегодня нужно сделать отчет, заехать в магазин за хлебом, позвонить начальнику и отвезти документы, а еще нужно заехать в магазин за хлебом, стоп, я же уже думал об этом». А потом приходишь домой, ложишься спать и, находясь в состоянии между сном и бодрствованием, вдруг понимаешь: «Елки-палки, я же не позвонил!» Ввиду того, что я знаю, как мозг нагружается, я понимаю, как его разгружать. Записывайте! Записывая задачи, вы снимаете нагрузку со своего мозга и даете ему спокойно думать, ведь помнить и думать одновременно очень сложно.

Но на выходных я стараюсь очищать свою память, чтобы напрасно не захламлять свой мозг. В моей голове это выглядит так: я беру тряпочку, мочу ее водой и в прямом смысле стираю ненужную информацию. Это кажется смешным, но, чтобы стереть образ, нужно показать мозгу, что мы совершили процесс. Иногда меня спрашивают: «Константин, а можно ли убрать из головы то, что очень сильно волнует?» С точки зрения мнемотехники я говорю — нет. С точки зрения психо­анализа — возможно. Если у вас есть негативные воспоминания, которые вы хотите стереть из своей памяти, это к психологу, я занимаюсь запоминанием.

Досье

Константин Дудин, двухкратный рекордсмен мира по запоминанию, победитель чемпионатов по запоминанию 2010 и 2011 годов. Победитель проекта «Сверхспособности» на телеканале «Наука 2.0», участник шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1»