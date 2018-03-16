Бывшая любовь Павла Табакова беременна 

На днях в Москве, в районе Арбата, прошел показ итальянского бренда MaxMara. В нем приняла участие артистка театра Наций, 25-летняя Мария Фомина. Напомним, что в начале прошлого года она рассталась с младшим сыном Олега Табакова Павлом.
Теперь она встречается с 34-летним Алексеем Киселевым, от которого, как оказалось, уже ждет ребенка. Об этом поклонники узнали из его инстаграм-сторис. «Моя Маруся. Очень беременная и горячая! Люблю тебя!» — подписал продюсер фото, где его возлюбленная идет по подиуму в элегантном костюме.