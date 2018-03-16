Как советские чиновники чуть не лишили Табакова его знаменитой роли

Героев детского писателя Эдуарда Успенского — Крокодила Гену, Чебурашку, дядю Федора, Матроскина, Шарика и многих других — давно знают и любят во всем мире. А ведь они могли и не дойти до публики! И ушедший от нас накануне великий Табаков не сыграл бы своей самой обаятельной роли… От ракетного завода — к детским книжкам Писатель Эдуард Успенский . Wikimedia

По специальности Эдуард Успенский — инженер, он окончил Московский авиационный институт , а потом работал несколько лет на ракетном заводе. Но ему всегда хотелось писать для детей, в голове рождались десятки забавных сюжетов, и скоро он не выдержал — принялся их записывать.

И вот тут начались сложности. Напечатать детскую сказку оказалось еще сложнее, чем «взрослую» повесть: цензура относилась к детской литературе более придирчиво, чем к книгам для взрослых. В книге о Крокодиле Гене и его друзьях Успенский описал чиновника-бюрократа, который принимает шаблонные решения. Его тут же обвинили в высмеивании советской «элиты». Когда написал про журналиста, преувеличивающего в своих репортажах все события, — цензоры возмутились тем, что писатель «опорочил» советскую прессу, намекнув на ее лживость. Как Успенский пионеров обидел По мнению чиновников, крокодил и Чебурашка не могли собрать металлолома больше, чем доблестные юные ленинцы. Кадр из мультфильма «Чебурашка»

Клевету и стремление опорочить отыскивали буквально в каждом эпизоде. Например, почему это одинокий Крокодил Гена пытается найти себе друзей по объявлению? Так делают на Западе, а у нас люди могут найти себе друзей на работе, в родном коллективе!

Как Гена и Чебурашка умудрились собрать больше металлолома, чем советские пионеры? Такого просто не может быть — это навет на пионерскую организацию!

Или «Трое из Простоквашино»: пес Шарик простодушно утверждает — мясо надо покупать в магазине, потому что там больше костей. Как так?! Осуждение советских торговых работников, претензии к снабжению? «Капля алкоголя убивает крокодила» Кадр из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена»

Но возмущались детскими книжками Успенского не только цензоры и чиновники от литературы — некоторые родители тоже принимали их в штыки. Например, одна из глав книги рассказывала о том, как под Новый год Крокодил Гена и Чебурашка разносили детворе подарки, один из родителей на радостях предложил Гене выпить с ним, а Гена серьезно ответил: «Я не пью — ведь капля алкоголя убивает крокодила».

В адрес редакции тут же полетели возмущенные письма: как можно в книжке для детей писать об алкоголе? А Успенский никогда не скрывал своей позиции: с детьми нужно говорить обо всем, только в доступной для них форме, не умалчивая о проблемах. Национальные герои Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»

Словом, творческий путь Эдуарда Успенского не был усыпан розами.

Были в его жизни периоды, когда приходилось писать — и складывать произведения в стол, в надежде, что когда-нибудь все же напечатают. Терпение и настойчивость Эдуарда Успенского были вознаграждены: вот уже несколько десятилетий подряд его веселые и добрые, находчивые и справедливые герои невероятно популярны, причем не только в России, но и во многих других странах.

Например, в Японии его Чебурашка сделался настоящим национальным героем: японцы купили права, позволяющие им на протяжении 10 лет использовать образы из культового мультфильма при выпуске товаров. Простоквашино сегодня — известный молочный бренд. Книги Успенского переведены на десятки языков, мультфильмы о героях Простоквашино, Крокодиле Гене и Чебурашке смотрят по всему миру.

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Немногие знают о том, что почти у каждого героя Успенского имелся свой реальный прототип. Например, серьезный и задумчивый Крокодил Гена обладает характером композитора Яна Френкеля . Вредная старуха Шапокляк, по признанию писателя, наполовину его бывшая жена, а наполовину — сам Успенский.

Что же касается самого милого и любимого детворой персонажа — знаменитого Чебурашки, то писатель придумал его, когда в магазине одежды наблюдал за маленькой девочкой: на нее пытались надеть длинную тяжелую шубу, а она все время падала — «чебурахалась», именно это слово из словаря Владимира Даля пришло тогда на ум Успенскому. А еще он придал внешности Чебурашки некоторые черты лемура — симпатичного зверька с трогательными глазами и крупными ушами. Неприятности в Простоквашино Рассудительный, хозяйственный кот Матроскин «списан» с Анатолия Тараскина, который работал редактором сатирического киножурнала «Фитиль», — Успенский поначалу так и назвал своего кота — Тараскин, потом переделал в Матроскина.

Но после выхода первого же мультфильма про село Простоквашино кот стал неотделим от Олега Павловича Табакова . Актер озвучил своего персонажа настолько блестяще, что с тех пор многие воспринимали Табакова как домовитого и рассудительного «Матроскина». Отчасти так оно и было: Табаков сделал успешными сразу два театра, один из которых создал сам. Кроме того, Олег Павлович шутил, что Матроскин по-кошачьи исповедовал «идеи чучхе», провозглашенные северокорейским лидером Ким Ир Сеном: опираться только на свои силы. Актер рассказывал, что, подбирая интонации Матроскина, он думал о своем сыне и о тесте, отце первой жены Людмилы Крыловой : тот был человеком безграничной доброты.

На самом деле этого замечательного кота и его друзей мы тоже могли не увидеть и не узнать. Книга была впервые опубликована в 1973 году. И редакторам очень не нравились двусмысленные фразы, за которые мы теперь и любим этот мультфильм.

Первая экранизация, трехсерийный мультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот», успеха не имела. Затем историю решили переснять, Успенский снова вносил поправки. Чтобы мультфильм увидел свет, отдельные реплики персонажей пришлось переписать.

Эдуард Успенский рассказывал, что изначально кот Матроскин, расхаживая из угла в угол «как политзаключенный», должен был произносить: «На дворе социализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при царизме». Но в окончательном варианте эта фраза звучит более «политкорректно»: «На дворе конец ХХ века, а у нас одна пара валенок на всех, как при царе Горохе».

Социализма на дворе давно нет, а герои Успенского живы и любимы по-прежнему.