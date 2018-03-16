Почему статистика насилия над женщинами не является реальным показателем

Изучение данных по уровню насилия сопряжено с рядом проблем, поэтому возникает вопрос, насколько правдива полученная статистика?

Насилие над женщинами красной нитью проходит сквозь всю культурную историю человечества, но долгое время эта проблема не поднималась в обществе ввиду различных запретов и деликатности этой темы. Лишь в 1979 году ООН была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам.

«Насилие в отношении женщин является одним из препятствий на пути достижения равенства, развития и мира», — эти слова взяты из Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, принятой 20 декабря 1993 года во время проведения Всемирной конференции по правам человека. В Декларации признавалось, что насилие в отношении женщин сложилось исторически, более того — насилие является распространенным по всему миру социальным механизмом, заставляющим женщин занимать подчиненное положение. Декларация призывала приложить все усилия по борьбе с дискриминацией женщин.

Для оценки уровня насилия над женщинами в мировом масштабе был проведен статистический анализ более, чем в 70 странах, охватывающий различные группы женщин и виды насилия, которым они подвергались — физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие.

Цифры, полученные в результате проведенного глобального исследования, ужасают — 35% женщин подвергались физическому или сексуальному насилию, а ведь это каждая третья женщина в мире! Более того, до 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.

В зависимости от страны, статистика в отношении женщин, подвергающихся насилию, кардинально различается. Например, в Японии 15% женщин испытывали различные формы насилия, а вот в Эфиопии показатель гораздо более высокий — 70%. Особенно распространено гендерное насилие в развивающихся странах, связанное с культурными обычаями, крайне беспощадными по отношению к женщинам. Например, убийства из-за приданого и сожжение невест в Индии, Пакистане и Непале, похищение невест в Центральной Азии и на Кавказе. Кроме этого, в ряде африканских стран все еще сохраняется поражающий по своей жестокости и антигуманности обряд женского обрезания — по данным ВОЗ , более 130 миллионов женщин подвергались такой ужасающей процедуре.

Но не стоит думать, что гендерное насилие характерно исключительно для отдельных стран. Как признавалось в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, в «мире нет региона, страны и культуры, где женщинам была бы обеспечена свобода от насилия». К несчастью, так и происходит — даже в развитых странах женщины все еще не застрахованы от гендерного насилия, что подтверждает статистика: в Германии 27,9% женщин становились жертвами насилия, недалеко ушла и Северная Америка, где уровень гендерного насилия достигает 28,9%.

Полученная статистика свидетельствует о широкомасштабном распространении гендерного насилия. И хотя эксперты максимально тщательно подошли к проведению опроса, принимая во внимание множество факторов и гарантируя безопасность опрашиваемым женщинам, остается проблема, которую очень сложно учесть. Проблема заключается в том, что многие женщины боятся признать, что подвергались каким — либо формам насилия. Они боятся осуждения и травли не только со стороны общества, но и близких людей, поэтому крайне часто искалеченная женщина остается совершенно одна со своей травмой, в то время как насильник ходит на свободе. Машина правосудия зачастую работает против жертвы — и без того травмированная женщина просто физически не способна перенести все процедуры следствия и допросы в духе «не пытаешься ли ты оклеветать честного невинного мужчину?». Более того, не только тяготы судебного процесса заставляют жертв насилия молчать — в ряде стран действуют законы, из-за которых насилие становится практически невозможно доказать. Например, в исламских странах, чтобы доказать факт изнасилования, женщина должна привести четырех мужчин — свидетелей процесса, в противном случае ей самой грозит судебное разбирательство по делу прелюбодеяния. Заявления о насилии часто не доходят до суда, поэтому местная статистика является очень заниженной. Также женщины, подвергшиеся насилию, знают, что зачастую поддержки от общества не будет никакой — большинство людей будет уверено, что виновата жертва, что она спровоцировала насильника. Этот шлейф позора и осуждения будет тянуться за женщиной очень долгое время, нанося еще большие эмоциональные травмы.

Другим примером является Камбоджа, уровень гендерного насилия в которой невероятно высок — но женщины совершенно не доверяют уголовно — правовой системе. Как оказалось, в 44,5% случаев изнасилования нет совершенно никакой реакции со стороны властей, хотя в стране есть законы против гендерного насилия, но, по всей видимости, они существуют только на бумаге, а в реальности женщины сталкиваются с противодействием со стороны властей. Даже расходы, связанные с обращением в полицию, в Камбодже слишком высоки для того, чтоб женщины могли обратиться за помощью.

В Италии, согласно исследованиям, проведенным в 2006 году, целых 96% случая насилия со стороны непартнера не было заявлено в полицию, и так и осталось в тени, что свидетельствует о том, что жертвы боятся говорить о том, что с ними произошло и идти в органы правопорядка.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, вместо поддержки, вместо адекватной работы правоохранительных органов , женщина получает лишь новые препятствия, которые тяжело преодолеть в одиночку, особенно с учетом того, в каком тяжелом психологическом состоянии находится женщина, пережившая насилие.

Экономическая нестабильность, угрозы мести, расправы от насильника, осуждение общества — все это крючки, заставляющие жертв насилия молчать. Из-за этого статистика, особенно местная, чудовищно искажается. Может оказаться так, что в отдельно взятой стране, особенно где женщины находятся в более подчиненном положении, статистика ниже, чем в другой стране, просто потому, что в первой стране женщины боятся говорить о том, что с ними произошло, зная, что справедливости будет добиться очень тяжело.

Тем не менее, статистика, полученная ВОЗ и ООН в результате проведенного крупномасштабного исследования, свидетельствует о многом. Насилие, начиная от оскорблений и угроз и заканчивая физической расправой, многолико и распространено повсеместно — и эту проблему можно решить только масштабной работой на всех уровнях, как государственном, так и культурном. Насилие по признаку пола должно стать абсолютно неприемлемым в развитом обществе.

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