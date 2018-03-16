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Испуганная кобра выплюнула три яйца
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Испуганная кобра выплюнула три яйца 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. Как сообщает издание Daily Mail, от испуга рептилия выплюнула несколько украденных яиц.
Инцидент произошел в одной из деревень под городом Чикмагалур на юге страны. Индийская кобра заползла на кухню одного из домов и украла несколько куриных яиц. Когда рептилия обнаружила, что ее заметили, она попыталась скрыться во дворе под каменной плитой. Однако прибывший на место ловец змей извлек ее оттуда крюком.
На ролике кобра сначала распускает капюшон, будто собирается напасть на змеелова, но затем пугается и выплевывает добычу. После этого мужчина смог поймать ее и выпустить в ближайшем лесу.
Индийская кобра или очковая змея используется в Индии в представлениях с «танцем кобр». Ее яд очень опасен — один грамм высушенного яда очковой змеи может убить 140 собак среднего размера.
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