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Челябинец продает ретро-пакеты времен СССР из бабушкиного шкафа
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Челябинец продает ретро-пакеты времен СССР из бабушкиного шкафа 

Хорошие новости 16 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Челябинец выставил на «Авито» ретро-пакеты советских времен, найденные при генеральной уборке в бабушкином шкафу. Их всего два: с изображением красной «Лады» и фотографией и картой Таллина. За «лоты» мужчина просит 350 и 500 рублей.
— Точный год изготовления не знаю. Нашел их у бабушки, решил продать, — говорит продавец Дмитрий.
Также на сайте можно найти и другие вещицы советской эпохи: например, броши, бусы, вазы, елочные игрушки. Нередко попадаются и раритетные портфели.
Напомним, что ранее «Хорошие новости» писали о самых популярных коллекциях на аналогичном сайте «Юла». Там самым популярным и необычным товаром стали 8 томов 8 томов «Всемирной географии», которую продавали за 258 000 рублей.
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