Челябинец продает ретро-пакеты времен СССР из бабушкиного шкафа

Челябинец выставил на «Авито» ретро-пакеты советских времен, найденные при генеральной уборке в бабушкином шкафу. Их всего два: с изображением красной «Лады» и фотографией и картой Таллина. За «лоты» мужчина просит 350 и 500 рублей.

— Точный год изготовления не знаю. Нашел их у бабушки, решил продать, — говорит продавец Дмитрий.

Также на сайте можно найти и другие вещицы советской эпохи: например, броши, бусы, вазы, елочные игрушки. Нередко попадаются и раритетные портфели.

Напомним, что ранее «Хорошие новости» писали о самых популярных коллекциях на аналогичном сайте «Юла». Там самым популярным и необычным товаром стали 8 томов 8 томов «Всемирной географии», которую продавали за 258 000 рублей.