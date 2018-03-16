Селфхарм: почему люди делают себе больно

Все справляются с чувствами по-разному. Некоторые могут открыться и поговорить с близкими о своих чувствах. Другим нужно отвлечься — почитать, посмотреть кино или просто прогуляться. Это — здоровые способы справиться с негативом. Но для некоторых единственных способ справиться с эмоциями — это причинение себе боли.

Селфхарм — это осознанное нанесение себе повреждений и причинение боли, вызванное необходимостью справиться с сильными эмоциями (например, с гневом, беспокойством или грустью). При этом селфхарм редко помогает почувствовать себя лучше — все из-за вины и стыда, которые появляются сразу после нанесения повреждений.

Признаки и симптомы селфхарма

Обычно самоповреждение делает человека очень скрытным: он прячет следы и шрамы так, чтобы их было сложно обнаружить. Чаще всего селфхарм является импульсивным поступком, но иногда к нему приводит и методичное планирование. Наиболее часто он встречается у людей, которые вынуждены справляться с депрессией, тревожным расстройством или или расстройствами пищевого поведения.

Наиболее частые признаки того, что человек может являться жертвой селфхарма: — Шрамы от порезов или ожоги, которые человек не может объяснить

— Вырывание волос

— Следы от щипков на коже

— Синяки и ссадины

— Переломы

— Следы от укусов

— Объяснение постоянных синяков и порезов неуклюжестью

— Одежда, не соответствующай сезону, например, брюки и рубашки с длинными рукавами в течение лета

— Низкая самооценка

— Сложности в выражении эмоций и работе с ними

Причины самовопреждений

Существуют различные причины, по которым люди причиняют себе вред, но чаще всего это выступает в качестве стратегии преодоления сильных эмоций. Это дает временное облегчение и уменьшает беспокойство, но это облегчение не длится долго. Некоторые люди чувствуют себя «онемевшими» и пытаются таким образом вернуть себе какую-то чувствительность. Часто селфхарм выступает в качестве наказания за надуманные недостатки или из чувства ненависти к себе.

Определенные факторы увеличивают риск самоповреждения. Например, селфхарм близких родственников, жестокое обращение в детстве (особенно сексуальное насилие), стрессовые или травматические жизненные события, злоупотребление алкоголем или наркотиками, импульсивность, плохое умение справляться и быть самокритичным. Самоповреждение также напрямую связано с депрессией, беспокойством, посттравматическим стрессовым расстройством, расстройствами пищевого поведения и пограничным расстройством личности. Хотя самоповреждение обычно не связано с самоубийством, жертвы селфхарма в большей степени склонны к самоубийству из-за связи с другими эмоциональными проблемами. Самоповреждение и связанные с ним расстройства поддаются лечению, поэтому, если вы или кто-то близкий вам сталкивается с этим, важно как можно скорее заняться поиском решения.

Как справиться с желанием навредить себе

Мы часто слышим о селфхарме в виде порезов в фильмах и сериалах, но это не единственный вид самоповреждения. Он может проявляться в виде умышленных ожогов или нанесении себе ударов. Это может показаться единственной деятельностью, которая поможет чувствовать себя лучше.

К счастью, есть гораздо более здоровые способы справиться. Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулся с селфхармом, стоит обратиться к этому списку, чтобы найти более эффективный способ решения эмоциональных проблем. — Консультация с психотерапевтом. Лучший способ научиться справляться с эмоциями — это воспользоваться помощью профессионала. Терапия помогает бороться с саморазрушительным поведением, обрабатывать и выражать эмоции и чувствовать себя лучше. Много раз люди, страдающие селфхармом, имеют дело с депрессией или тревожным расстройством. Если вы обратитесь за помощью, будьте честны с вашим психотерапевтом, посещайте все приемы и придерживайтесь своего плана лечения.

— Исследуйте причины селфхарма. Узнав, почему вы раните себя и какую цель преследуете этими действиями, вы сможете бороться с этим поведением. Подумайте, почему вы начали ранить себя. Что вызывает желание причинить себе боль? Как вы себя чувствуете прямо перед тем, как нанести повреждения? Это всегда одна и та же эмоция? Что вы делаете, прежде чем ранить себя? Это важная информация для общения с психотерапевтом или специалистом в области психического здоровья. Ведение дневника поможет вам ответить на эти вопросы и послужит позитивным способом справиться с эмоциями.

— Выберите «здоровые» поступки. Часто, если людям удается отсрочить селфхарм, желание нанести себе вред проходит. Выберите полезные занятия, которыея вам нравится и заставляют вас чувствовать себя лучше. Это могут быть физические упражнения, общение с близкими, прогулки или любимое хобби. Когда вы чувствуете желание причинить себе вред, немедленно обратитесь к одной из здоровых альтернатив.

— Соберите «коробку успокоения». Сложите в нее список действий, которые помогут вам справиться с эмоциями, любимый фильм, несколько хороших книг, материалы для рисования и ваш дневник. Всякий раз, когда вы испытываете стремление к селфхарму, откройте коробку и выберите полезный вариант.

— Избегайте всего, что «вдохновляет» вас на селфхарм. Это может означать отказ от некоторых сайтов или прекращение общения с людьми, которые «прославляют» идею самоповреждения.

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