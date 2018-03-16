Я целый день вел себя как суровый мужик, чтобы проверить, изменится ли мой уровень тестостерона

Я открыто выражаю свои прогрессивные политические взгляды в интернете, поэтому привык подвергать сомнению свою мужественность. В таком противопоставлении нет ничего нового. На протяжении большей части истории человечества такие (мягкотелые) концепции, как сострадание, сопереживание и милосердие, противопоставлялись базовым примитивным инстинктам. Правые политики уже давно заявляют, что мужественность — это характерная черта их партий, однако сейчас, в эпоху Трампа и мемов, мачизм переживает свое возрождение.

Все началось в 2013 году с насмешек над такими беспомощными либеральными персонажами, как «мальчики в пижамах». Они стали предвестником избрания карикатурно-мужественного президента, которое, в свою очередь, запустило новую мощную волну токсичной маскулинности.

В частности, альтернативные правые все время пытаются доказать свою мужественность и уличить оппонентов в «немужественности». Их проявления принимают уже знакомые нам формы: «белый шариат» и ограничения прав женщин, демонстрация коллекций оружия или рассуждения о якобы неверных женах политических оппонентов. По мере погружения в размышления альтернативных правых, стандарты мужественности становятся все более запутанными и противоречащими друг другу. На Reddit одна половина заявляет, что «настоящие мужчины держат зонты сами», а другая утверждает, что «настоящим мужчинам зонты не нужны».

Язык мачизма также запутан и не поддается пониманию. В ряду уже известных оскорблений на эту тему, таких как «подкаблучник», появился новый фаворит soy boy (соевый мальчик). Это оскорбление основано на двух гипотезах. Первая, уже научно опровергнутая, предполагает, что потребление соевых продуктов делает мужчин менее мужественными, понижая их уровень тестостерона. Вторая гипотеза, также ничем не подтвержденная, гласит, что сторонники либеральных политических взглядов едят много сои.

Честно говоря, все это звучит утомительно. Существует столько правил «мужественного» поведения, что я не могу не задаться вопросом, откуда у этих образцов маскулинности столько времени на их выполнение.

Я решил исследовать этот вопрос и провести день максимально по-мужски. До и после эксперимента я сдам анализы на уровень тестостерона — показателя мужественности, которым люди обеспокоены больше всего. Так мы выясним, влияет ли типично мужественное поведение на его уровень.

Изучив действия, установки и клише, которые ребята из альтернативных правых и других мачо-уголков интернета считают мужскими, я составил расписание на день, которое поможет мне поднять уровень тестостерона.

Утром я собрал первый образец слюны и приступил к работе, не тратя время на бритье своей мужественной щетины.

Первым делом я отправился в тренажерный зал. Там я выполнял упражнения с самой тяжелой штангой из всех, что мне удалось поднять, не забывая сопровождать все это громкими комментариями. Хорошо, что в тренажерном зале никого не было: если бы кому-то не понравилось бы мое рычание, мне пришлось бы корчить из себя альфа-самца.

Несмотря на предписанную «настоящим мужчинам» агрессию, я четко решил никому не портить настроение своим экспериментом, так что присвистывать девушкам вслед и приставать к ним я точно не буду.

Приняв дома легкий душ (чтобы не смыть мужественный запах после тренировки), я завязал галстук, но сразу же его снял — просто хотел продемонстрировать свои способности. Затем я подобрал себе наряд настоящего мужчины: черные джинсы, байкерские сапоги, футболка с глубоким вырезом (чтобы было видно волосы на груди) и фланелевая рубашка сверху. Я знаю, о чем вы подумали. Разве тщательный подбор одежды не противоречит маскулинности? Знаешь что, дружище, меня абсолютно не волнует, что ты там думаешь — вот это настоящий мужской подход.

Занятия физкультурой

Мой мужской завтрак включал в себя сырое яйцо, энергетик Monster Energy и то, что изначально показалось мне куском вяленой говядины, но в итоге оказалось свининой. Я сделал вид, что так и хотел, потому что мужики не признают своих ошибок.

Следующим в списке было типичное задание для настоящего мужика — починить машину. Моя машина отлично работала и не требовала замены масла, поэтому я просто приподнял ее, снял одно из колес и вернул его на место, как только мои руки достаточно испачкались. Удовлетворенный работой, я зажег сигару и поехал к следующему пункту списка, не сбавляя оборотов на красных сигналах светофора.

Следующие два часа я провел в тату-салоне, где мужественный мастер набил мне на руке крутой череп, дизайн которого был разработан специально ради такого мужицкого случая. Пока игла то и дело впивалась в мою плоть, я старался никоим образом не показать мимикой, что мне больно. Не показывал я и то, как был доволен работой мастера.

Как только работа была закончена, я направился к пивоварне, чтобы посмотреть какой-нибудь матч за кружкой пива. К сожалению, в месте, куда я пришел, не было телевизора. Установка на мужественность не позволяла мне просить у кого-либо совета, поэтому только с третьей попытки я сумел найти бар с телевизором, где показывали какой-то важный матч. Я заказал стаут — пиво для настоящих мужиков, не то что индийский пейл-эль — и заставил себя посмотреть какой-то студенческий баскетбольный матч. Из-за долгого поиска бара с телевизором я отставал от графика, поэтому после нескольких минут просмотра я мужественно проглотил остатки пива и свалил.

Члены жюри и участники «Сибирской тату конвенции» в курорт-отеле «Сосновка» в Новосибирской области

На очереди был изысканный ужин из стейка с картофелем — единственным разрешенным овощем за день. В одной руке был стакан с виски, а в другой — кусок филе, в который я страстно впивался зубами.

Подытожив окончание ужина здоровой отрыжкой, я отправился к последнему в списке месту — на стрельбище. Наврав на кассе, что хорошо стреляю, я приступил к делу и расстрелял целую коробку патронов. Кучность стрельбы была выше всяких похвал, но я потерял мишень, поэтому вам придется поверить мне на слово.

В завершение своего мужицкого дня я предпринял последнюю попытку повысить свой уровень тестостерона, и перед сном получил пинок под зад от соседа по комнате. Если и это не могло сделать меня мужиком, то я даже не знаю, что смогло бы.

Следующим утром я взял образец слюны «после» и отправил оба флакона в лабораторию. После возвращения к нормальному состоянию, единственное, что мне оставалось — это ожидание результатов.

Результаты пришли через две недели. Компания EverlyWell, которая проводила исследование, объяснила мне их суть. Оказалось, день мужицкой активности даже немного понизил мой уровень тестостерона. Нормой для взрослого здорового мужчины считается 49.0-185.0 пикограмм тестостерона на миллиграмм. Величина зависит от диет, упражнений, генетики, степени стресса и других факторов. За каких-то 24 часа мой уровень упал с 65.0 до 54.0, что близко к нижней границе нормы.

Единственный вывод, который я сделал из этого абсолютно ненаучного исследования — все эти мужественные парни не просто ведут себя как придурки-мачисты, но стресс от подобного высокомерия может в конечном счете привести к абсолютно противоположному результату.

Собрать мысли в кучу мне помогла главврач EverlyWell, доктор медицинских наук Марра Фрэнсис. Она объяснила, что организм ежедневно производит разное количество тестостерона, и ежедневная продукция может колебаться в пределах 5-12%. Моя попытка повлиять на его выработку оказалась несущественной и не нарушила биологических рамок. Фрэнсис отметила, что есть несколько легальных способов поднять уровень тестостерона, однако за весь день я коснулся лишь одного из них. Чтобы вызвать значительное повышение уровня тестостерона, мне пришлось бы несколько месяцев заниматься тяжелой атлетикой и кардинально изменить рацион. Но, как сказала Фрэнсис, если вы не стремитесь к телосложению пауэрлифтера, нет необходимости пытаться изменить свой уровень тестостерона, когда он и так в норме.

Так что вперед, парни. Плачьте над фильмами, начните вязать и запивайте тофу соевым латте. Все это вряд ли повлияет на уровень вашей мужественности. А даже если и повлияет — кому до этого есть дело? Определенно, степень мужества в большей степени зависит от характера, нежели от гормонального уровня. Лучше быть хорошим человеком с низким уровнем тестостерона, чем чуваком с низким голосом и факелом в руке.

Перевод проекта Newочём