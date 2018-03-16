Почему нельзя пропускать шавасану в практике йоги

Сунил Дахийа

Как работает шавасана

— Йога направлена на поиск баланса между человеком и природой, жаром и холодом, солнцем и луной, отрицательными и положительными потоками, северным и южным магнитными полюсами, днём и ночью, отдыхом и работой. Шавасана в сочетании с другими позами создаёт баланс между энергетическими упражнениями и отдыхом. Шавасана и медитация уравновешивают сверхсознание и летаргию. А главное — шавасана работает как электрическое сопротивление, чтобы избежать «короткого замыкания» при неудачных сочетаниях.

Повышенная тревожность и бессонница — самые распространённые проблемы у тех, кто не практикует шавасану. Другие нежелательные эффекты связаны с тем, чем именно занимается человек. В любом случае шавасану пропускать не стоит.

Насколько важна шавасана в сочетании с другими асанами

Фото: shutterstock.com Во время выполнения асан тело вырабатывает жар и энергию, активируются потовые железы, улучшается приток крови. Шавасана позволяет организму адаптироваться, успокаивает его и приводит физическое состояние в нормальный режим. Это необходимо, чтобы предотвратить потерю тепла и энергии.

Перед выполнением перевёрнутых поз, например ширшасаны (стойки на голове), шавасана необходима, чтобы нормализовать давление и избежать возможных повреждений. После таких асан, как чакрасана (колесо), скорпион, падмабакасана, врикшасана, шавасана снимает утомление — это помогает выполнять следующие асаны без усталости.

Что будет, если практиковать медитацию без шавасаны

Фото: shutterstock.com Практикуя медитацию, можно развить такую силу воли, что каждая мысль или желание, которые приходят в голову, будут реализовываться. Это как манифестация желаний. Хорошо, когда она происходит по собственной воле и в спокойном сознании. Однако если проявляются мысли, вызванные гневом, завистью, ненавистью или разочарованием, может случиться катастрофа. Поэтому все медитативные техники начинаются с расслабления тела и успокоения ума. Шавасана — лучший инструмент для этого.

Как для физической, так и для ментальной, эмоциональной и интеллектуальной тренировки базой считается адаптация и настройка. Во время медитации практикующий достигает нового уровня осознания и может получать удовольствие от ситуации, окружения, условий, которые с точки зрения здравого смысла нельзя назвать приятными. После окончания медитации в течение нескольких минут нужно полежать в шавасане. Иначе резкая смена медитативного состояния на восприятие реального мира может вызвать ментальный шок, который способен незаметно, но серьёзно навредить на духовном, энергетическом и эмоциональном уровнях.

Можно ли практиковать пранаяму без шавасаны

Фото: shutterstock.com Цель пранаямы (управление праной, жизненной энергией, с помощью дыхательных упражнений. — Прим. ред.) — преобразовать максимум энергии в праническую энергию (как сочетание магнетизма, электричества, света, эмоций и мудрости). А ещё повысить уровень этой энергии в теле и перевести её в концентрированную форму, чтобы разблокировать нади (энергетические каналы), разбудить кундалини (энергия, сосредоточенная в основании позвоночника. — Прим. ред.), поднять её из муладхары (низа спины) в корону (макушку головы).

Практикующий пранаяму активизирует, усиливает, преобразует формы энергии и перенаправляет её. Эта концентрированная энергия, если она под контролем, может быть использована продуктивно. Когда же она выходит из-под контроля, то может нанести огромный вред. Поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности и условия:

не практиковать пранаяму при сильной усталости или в спешке (шавасана необходима);

успокоить ум и эмоции перед началом пранаямы (рекомендуется сделать шавасану);

сидеть на сиденье или подушке, которые не проводят тепло, электричество и магнитные поля, чтобы не давать пранической энергии утекать в землю;

стабильно и твёрдо сидеть в позе с вертикально прямой спиной.

После пранаямы нужно немного расслабиться и потом сделать шавасану — чтобы дать активированной энергии возможность действовать, провести процедуру адаптации. Шавасана успокаивает энергию после перезарядки и приводит состояние организма в баланс.

Что делать тем, кто не может лежать на спине

Фото: shutterstock.com Есть несколько вариаций шавасаны. Поза лёжа на спине называется шавасана, на животе — макарасана, на боку — баласана (поза младенца), сидя наклонившись вперёд — шашанкасана (поза кролика или поза ребёнка). Иногда относительно расслабленные позы (особенно контрпозы для компенсации) тоже используются вместо шавасаны.

Плавные переходы к шавасане сможет помочь выстроить только опытный учитель йоги или йоготерапевт, в идеале — носитель традиции йоги. Лучше всего это делать на индивидуальных занятиях, когда всё внимание мастера будет направлено только на одного человека. Такие эксперты есть в Москве — они работают в одном из старейших центров аюрведы и йоги «Керала».

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