Почему мы меняем имидж после расставания

Не только звезды музыки и кино, за которыми пристально следят фотографы таблоидов, но и обычные люди после расставания с любимым человеком стремятся изменить себя и свою жизнь. И в этом кроется, прежде всего, психологическое спасение от давящей проблемы.

«Пусть завидует»

Первая причина, почему девушки меняют имидж после того, как любимый мужчина их покинул — устойчивое намерение доказать ему и самой себе, что он потерял нечто ценное. Именно поэтому дамы, располневшие за время спокойной жизни, начинают стремительно худеть, кардинально перекрашивают волосы. Если раньше на посещение косметолога им не хватало денег, то теперь на бьюти-процедуры спускаются последние средства.

Американский психолог и публицист Фрэнк Джефкинс утверждает, что в стремлении достичь вершин желаемого имиджа кроется важный потенциал стратегии внутреннего роста, который и позволяет выдавать желаемое за действительное.

В итоге, девушки, изменившиеся внешне, и внутренне становятся более уверенными в себе. Поначалу они просто хотят продемонстрировать «новую себя» бывшему возлюбленному, но с течением времени это желание все больше нивелируется. Постепенно дамы начинают замечать, что и другие, не менее привлекательные мужчины обращают на них внимание. Комплименты посторонних людей, восхищения подружек и собственное понимание достижения эффективных результатов все больше затмевают воспоминания о бывшем и его последних обидных заявлениях. А затем в жизни обновленной красавицы, как правило, появляется следующий возлюбленный и все мысли концентрируются вокруг вспыхнувшего романа. Смена имиджа часто является катализатором новой любви.

«Месть моя страшна»

Другая, не менее распространенная причина, по которой брошенные любимым человеком люди меняют себя — это желание отомстить. Такое происходит и у мужчин и у женщин. Одна известная американская спортсменка однажды рассказала журналистам, что стала мастером спорта по фехтованию именно потому, что мечтала вызвать своего бывшего на дуэль и заколоть. Однако постоянные тренировки изменили не только внешность этой девушки, но и всю ее дальнейшую жизнь. Из обычной полноватой студентки-очкарика она превратилась в профессионального спортсмена, стала летать на соревнования в разные страны и совсем забыла о своей мести мужчине, когда-то оставившего ее в самый тяжелый момент жизни.

Но бывает и такое, что желание отомстить меняет человека в худшую сторону. Как правило, брошенные красавицей неказистые молодые люди мечтают стать «мачо» и отомстить девушке, причем, таким образом, чтобы навредить ее внешности. Существует немало историй о том, как обычный, тихий мужчина вдруг превратился в жуткого криминального типа. Желание показаться крутым и дерзким с примесью жажды мести бывшей возлюбленной часто толкает человека на преступление — похищение женщины или намеренное причинение вреда ее здоровью и внешности. А дальше — или тюрьма или прозябание на воле среди отъявленных уголовных элементов.

Отечественный психолог Светлана Губанова считает, что самое лучшее, что может сделать человек, подверженный любовной мести — стать счастливым в другой жизни, идущей по другим правилам и с совсем другими привычками.

«Это — не я»

Гораздо реже после неудачных личных отношений человек стремится вместе с имиджем полностью изменить самого себя, чтобы спрятаться за новой личностью. Как правило, такое происходит с людьми, уверенными в себе, самодостаточными, но попавшими под серьезное влияние своей второй половинки. А затем, когда возлюбленный уходит из их жизни, то в ней возникает пустота. Покинутый индивид вдруг остро понимает, что он — ничто, в нем нет ничего ценного и привлекательного, хотя он всегда считал себя именно таковым; талантливым и неотразимым. Бывает, что такой психологический слом приводит к попытке суицида, но чаще всего неудачной. А затем, некогда сильный и независимый человек, теперь чувствуя себя ничтожеством, начинает восстанавливаться, при этом постепенно создает свой образ заново.

Американский врач и психолог Джон Тернер в своих научных работах объясняет тесную связь между такими понятиями, как «Я-концепция» и «Я-образ». Представив себе конечный результат собственного изменения, индивид выстраивает для себя цепочку действий, благодаря которым, как он считает, у него должна восстановиться прежние способности и уверенность в себе.

И в этот момент происходит не только кардинальное изменение внешности, когда используется все, включая пластическую хирургию. Также меняется окружение человека, сфера его деятельности, образ жизни и место проживания. Трансформируя себя, такой индивид вдруг порывает с давними друзьями, бросает престижную работу, становится вегетарианцем или уходит в религиозную секту, навсегда переезжает в другой город или даже в далекую страну. И только совершив это внешнее и обязательно внутреннее «перерождение», заставив себя забыть прежнюю любовь и жизнь, такой человек приходит к некой гармонии с самим собой.

Именно поэтому люди обычно стараются сменить имидж после расставания; это психологически помогает им начать жить заново и снова встретить любовь.

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