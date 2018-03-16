Знаменитости, которые давно потеряли счет деньгам

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Знаменитости задают тон во всем — в одежде, в манере поведения, в привычках. Кроме того, они являются воплощением финансового успеха. Поэтому зачастую их эксцентричные покупки многих знаменитостей особенно сильно выделяются на фоне того, что может позволить себе среднестатистический гражданин. Ниже мы расскажем о эксцентричных и очень дорогих покупках знаменитостей. Опра Уинфри

После долгого рабочего дня Опра Уинфри отдыхает в ванной, которая изготовлена по форме ее тела. Дива признавалась, что принимать ванну для нее — это хобби, и она относится к процессу очень серьезно. Ванна Опры Уинфри изготовлена вручную из мрамора и оникса. Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу тратит $300 ежедневно на продукты питания. Если вы хотите повторить стиль кинодивы, то вам придется зарабатывать очень много денег, ведь актриса не скупится тратить невероятные суммы на себя. Билл Гейтс

А Билл Гейтс вообще не знает, сколько стоит его ежедневное питание. Он думал, что пицца стоит $22, в то время как она стоит $5. Джонни Депп

Джонни Депп тратит $30 000 в месяц только на вино. Кроме того, актер летает только на своем личном самолете Gulfstream GV, что обходится ему в $200 000 в месяц. Пэрис Хилтон

Собаки Пэрис Хилтон живут в двухэтажном собачьем особняке, в котором есть кондиционер и отопление. Помимо этого, в особняке ее собак есть дизайнерская мебель и освещение. Сэлма Хайек

Сэлма Хайек переживает за питание своих детей, поэтому у нее есть личный шеф-повар. Мерайя Кэри

Мерайя Кэри тратит $100 000 в месяц на экзотические растения. Но эти расходы — ничто по сравнению с ее расходами на транспорт и гардероб. Рэпер 50 Cent

Рэпер знаменит тем, что однажды он сделал себе кофейный столик из пачек с деньгами. Фотография столика есть в его аккаунте в Instagram. Не так давно он забыл о том, что у него есть биткоины, стоимость которых достигает $8 млн Брук Шилдс

Брук Шилдс измеряет деньги не в валюте, она измеряет их в дорогих автомобилях. Однажды она призналась, что не очень хорошо разбирается в финансах. «Когда моя мама однажды назвала мне сумму, я не поняла ее. Она мне объяснила: „Это как три Мерседеса“. И только после этого я поняла». Джастин Бибер

Когда Джастин Бибер собирался в турне по Индии, в список его требований входила бронь не одного, а двух пятизвездочных отелей полностью. Помимо этого, ему требовалось джакузи, стол для настольного тенниса, массажный стол, ароматические масла, Rolls Royce. И это лишь немногие пункты его списка. Виктория Бэкхем

Ежедневно на уход за кожей Виктория Бэкхем тратит $1 741.52.