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Рианна обвинила Snapchat в неуважении к жертвам домашнего насилия
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Рианна обвинила Snapchat в неуважении к жертвам домашнего насилия 

Sunmag 16 марта 2018
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Похоже, не все умеют делать выводы из скандалов. Или, наоборот, решают подлить масла в огонь, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Но стоит ли весь хайп того?
Похоже, теперь Snapchat точно знает, что не стоит, учитывая, что новый скандал негативно отразился на стоимости акций и поставил репутацию популярного мобильного приложения под большой вопрос. А все дело в рекламе новой игры под названием «Что бы вы предпочли?», в которой пользователям предлагалось на выбор «шлепнуть Рианну» или «ударить Криса Брауна».
Конечно, к такой издевательской отсылке к скандалу 2009 года, когда рэпер поднял руку на певицу, с которой тогда встречался, не осталось равнодушных, и в Сети тотчас же посыпались обвинения в адрес мобильного приложения. И хотя реклама была сразу удалена, а руководство Snapchat извинилось и заверило, что произошла ошибка, Рианна не поверила ни единому слову и извинения принимать точно не собирается. «Стыд и позор!» — написала она в Instagram и предложила разработчикам «засунуть свои извинения куда подальше».
Рианна обвинила Snapchat в злом умысле: «Я могла бы назвать такой поступок невежеством, но вы ведь не такие идиоты. Вы потратили деньги на рекламу, намеренно высмеивающую жертв домашнего насилия, и сделали из этого шутку!»
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