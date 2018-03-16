Рианна обвинила Snapchat в неуважении к жертвам домашнего насилия

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Похоже, не все умеют делать выводы из скандалов. Или, наоборот, решают подлить масла в огонь, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Но стоит ли весь хайп того?

Похоже, теперь Snapchat точно знает, что не стоит, учитывая, что новый скандал негативно отразился на стоимости акций и поставил репутацию популярного мобильного приложения под большой вопрос. А все дело в рекламе новой игры под названием «Что бы вы предпочли?», в которой пользователям предлагалось на выбор «шлепнуть Рианну» или «ударить Криса Брауна ».

Конечно, к такой издевательской отсылке к скандалу 2009 года, когда рэпер поднял руку на певицу, с которой тогда встречался, не осталось равнодушных, и в Сети тотчас же посыпались обвинения в адрес мобильного приложения. И хотя реклама была сразу удалена, а руководство Snapchat извинилось и заверило, что произошла ошибка, Рианна не поверила ни единому слову и извинения принимать точно не собирается. «Стыд и позор!» — написала она в Instagram и предложила разработчикам «засунуть свои извинения куда подальше».

Рианна обвинила Snapchat в злом умысле: «Я могла бы назвать такой поступок невежеством, но вы ведь не такие идиоты. Вы потратили деньги на рекламу, намеренно высмеивающую жертв домашнего насилия, и сделали из этого шутку!»

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите