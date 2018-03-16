Пьяную жену выбросил на помойку новосибирец

Подробностями удивительной истории поделился один из подписчиков паблика «АСТ-54». Он увидел, как во дворе дома №29 на улице Гоголя мужчина поместил женщину в мусорный бак.

По словам очевидца, причиной такого поступка послужило скверное поведение девушки. «Выбросил муж, сказал, наркоманит… Пришел домой, а она там никакая. Взял и выбросил», — пишет он.

Комментатор добавил, что на место приехали полицейские и врачи скорой помощи, которые принялись оказывать помощь даме. «Он ее не бил, просто вынес и посадил в бак, мужчина на месте», — подчеркнул очевидец.

Необычность ситуация подхлестнула пользователей соцсетей на многочисленные шутки: «выполнил супружеский долг — вынес мусор», «бомжи подберут» и т.д.

Большинство комментаторов поддержали находчивого мужчину, однако некоторые отметили, что все-таки правильнее было бы развестись. «Как-то наблюдала картину в четыре утра, как парень свою бухую бабищу домой тащил. И за те слова, что она ему орала на весь двор, ее хотелось в мусорный бак. С другой, ну разведись, раз не нравится», — поделилась рассказом читательница.

Прошлым летом кто-то из новосибирцев оставил рядом с мусорным баком банку с забальзамированным человеческим эмбрионом. Увиденное повергло в шок местных жителей, спешащих утром на работу.