Жители Новофедоровского смогут принять участие в таинстве Соборования 

В Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустынь поселения Новофедоровское 31 марта пройдет Соборование. Об этом сообщили на официальном сайте церкви.
Прихожане смогут познать таинство Соборования. Священнослужители произнесут для прихожан молитвы, обращенные к Господу. После начнется чтение семи отрывков из посланий апостолов и священного писания Евангелия.
После каждого отрывка священник помазует освященным елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук прихожан.
Мероприятие начнется в 11:00.