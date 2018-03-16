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Жители Новофедоровского смогут принять участие в таинстве Соборования
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Жители Новофедоровского смогут принять участие в таинстве Соборования 

Администрация поселения Новофедоровское 16 марта 2018
В Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустынь поселения Новофедоровское 31 марта пройдет Соборование. Об этом сообщили на официальном сайте церкви.
Прихожане смогут познать таинство Соборования. Священнослужители произнесут для прихожан молитвы, обращенные к Господу. После начнется чтение семи отрывков из посланий апостолов и священного писания Евангелия.
После каждого отрывка священник помазует освященным елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук прихожан.
Мероприятие начнется в 11:00.
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