Осторожно! Курганцы жалуются на червивую рыбу в магазинах города 

Курганцы в соцсетях жалуются на некачественную рыбу, продающуюся в Курганской области.
— Внимание! В Курганскую область завезена большая партия зараженной морской рыбы: сельди, скумбрии, мойвы. Будьте внимательнее при разделке рыбы. В кишечнике и в мясе паразиты: глисты, анизакиды! — такое сообщение было размещено вчера вечером в паблике «Инцидент/Курган» во «Вконтакте».
Источник информации не сообщается, однако курганцы в комментариях к посту делятся своими рассказами о неудачных покупках морепродуктов.
— Мы попали на такую селедку соленую… Принесли обратно в магазин уже разделанную — взяли без проблем и денежку вернули, — подтверждает информацию пользователь соцсети Мария.
— В Западном, в магазинчике, мы такую же купили, — вторит ей Анна.
— У меня хек такой же попался. Даже если мозг говорит, что все паразиты мертвые, совесть и чувство самосохранения не позволяют есть такую рыбу. В мусор! — считает Елена.
Анизакиды — гельминты, вызывающие заболевание «анизакидоз» у людей и рыб. Заразиться ими можно, если в организм попадут личинки этих круглых червей. Чтобы избежать заражения, следует отказаться от употребления сырой или плохо термически обработанной морской рыбы.
На момент публикации материала получить комментарий от специалистов областного Роспотребнадзора нашему корреспонденту не удалось.