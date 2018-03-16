Осторожно! Курганцы жалуются на червивую рыбу в магазинах города

Курганцы в соцсетях жалуются на некачественную рыбу, продающуюся в Курганской области.

— Внимание! В Курганскую область завезена большая партия зараженной морской рыбы: сельди, скумбрии, мойвы. Будьте внимательнее при разделке рыбы. В кишечнике и в мясе паразиты: глисты, анизакиды! — такое сообщение было размещено вчера вечером в паблике «Инцидент/Курган» во «Вконтакте».

Источник информации не сообщается, однако курганцы в комментариях к посту делятся своими рассказами о неудачных покупках морепродуктов.

— Мы попали на такую селедку соленую… Принесли обратно в магазин уже разделанную — взяли без проблем и денежку вернули, — подтверждает информацию пользователь соцсети Мария.

— В Западном, в магазинчике, мы такую же купили, — вторит ей Анна.

— У меня хек такой же попался. Даже если мозг говорит, что все паразиты мертвые, совесть и чувство самосохранения не позволяют есть такую рыбу. В мусор! — считает Елена.

Анизакиды — гельминты, вызывающие заболевание «анизакидоз» у людей и рыб. Заразиться ими можно, если в организм попадут личинки этих круглых червей. Чтобы избежать заражения, следует отказаться от употребления сырой или плохо термически обработанной морской рыбы.