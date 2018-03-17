Наука подтвердила эффективность 5 привычек долгожителей

Ученые выяснили, что некоторые жители планеты не просто доживают до 100 лет, но и сохраняют бодрость и активность в умственном и физическом плане. Исследование привычек, которые имеют место в жизни долгожителей, показало: пять из них действительно эффективны в продлении жизни. Наука доказывает опытным путем, что продлить жизнь можно, если ввести в нее ряд полезных привычек. Американские ученые из Северо-Западного университета поделились данными наблюдений за группой людей в возрасте от 80 до 100 лет без признаков старческого слабоумия. Выяснилось, что образ жизни наблюдаемых пенсионеров включал в себя то, что принято считать вредным, — например, среди них были курильщики. Кроме того, люди потребляли алкоголь, кофе, фастфуд. В то же время специалисты заметили существование одной общей черты: долгожителям был свойствен оптимистичный взгляд на жизнь. «Именно позитивный взгляд на мир лучше всего защищает от старости и возрастных изменений», — сказала ведущий автор проекта профессор Эмили Рогальски. Также характерными для участников в этой группе долголетия были активное общение с другими людьми и занятие любимым делом. Пенсионеры-долгожители даже в очень преклонном возрасте имели хобби, встречались с друзьями, часто отправлялись на прогулки в общественные места. Подобное времяпровождение поддерживает интерес к жизни, позволяет не ощущать гнета старости и не сокращает жизнь, подчеркивают эксперты. По данным МедикФорума, активное долголетие к настоящему времени окончательно сформировалось как социальный тренд, который становится все более популярным. Ряд исследований доказали, что люди, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, живут дольше и сохраняют при этом когнитивную активность. Ученые советуют как можно чаще читать книги, в особенности, классику, которая заставляет размышлять и тем самым «тренирует» мозг до глубокой старости. Помимо этого, было отмечено, что долгожители ведут активный образ жизни, но их физическая деятельность не чрезмерна, не вредна для суставов и к тому же сочетается с отдыхом. Также склонные к долголетию люди отличались умеренностью в еде. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)