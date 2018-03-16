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Для юных жителей Печатников провели необычный мастер-класс
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Для юных жителей Печатников провели необычный мастер-класс 

Управа района Печатники города Москвы 16 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Они научились делать крокодилов из бумаги. Мероприятие прошло в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Бумага — наиболее доступный и простой в обращении материал для детского творчества. Из нее можно создать множество самых разнообразных образов, как в виде изображений — аппликаций, так и в виде объемных фигур. Например, из бумаги может получиться замечательный объемный крокодил, — говорится в сообщении.
Участие в мастер-классе было бесплатным. (то)
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