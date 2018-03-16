Первый день на новой работе: 10 полезных советов

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Первый день на новой работе может оказаться одним из самых запоминающихся и самых напряженных в вашей карьере.

Сейчас, когда завершен процесс поиска работы, в прошлом остались многочисленные собеседования, вы выбрали себе работу и теперь перед вами стоят совсем иные задачи.

Вам предстоит познакомиться с новым коллективом, разобраться в специфике работы в конкретной компании и произвести положительное впечатление на тех людей, с кем вы будете непосредственно общаться.

Ниже мы расскажем о том, что необходимо сделать в первый день на работе, чтобы он оказался успешным и придал необходимый импульс вашей карьере.

1. Подготовьтесь и задавайте вопросы

Эксперты отмечают, что в первый день на работы вы будете больше слушать, чем говорить.

Однако вы можете также подготовить ряд вопросов и задать их, если это будет необходимо.

Как правило, в первый день на новой работе вам необходимо продемонстрировать интерес и желание учиться.

Однако не стоит задавать слишком много вопросов, это может быть воспринято неправильно.

Возможно, вам будет полезно записать свои вопросы, чтобы не забыть их из-за волнения и обилия впечатлений.

2. Подготовьтесь к краткой презентации себя

Подготовьте небольшую речь на 30 секунд, в которой вы расскажете о себе, о том, где вы работали раньше, так как вашим новым коллегам это может быть интересно.

Также будьте готовы к тому, чтобы описать свои планы относительно того, что вы будете делать на новой должности, так как у ваших коллег может вызвать большие вопросы.

3. Приходите пораньше

Приходите на работу минут на 15 пораньше. Выдвигайтесь заранее, чтобы совершенно точно быть на месте вовремя.

Тем более если вы раньше никогда не приезжали в этот офис в час пик, важно понять, сколько времени у вас будет занимать дорога.

4. Узнайте все об отношениях в коллективе

Лучший способ влиться в коллектив — это получше узнать о том, какие там взаимоотношения.

Поэтому в первый рабочий день стоит обращать внимание на привычное взаимодействие, как принято выстраивать общение, какие существуют особенности взаимодействия в конкретном коллективе.

В будущем это поможет вам лучше ориентироваться и достигать поставленных целей по работе.

5. Улыбайтесь

Важно понимать, что в первый рабочий день вы должны произвести приятное впечатление на всех, с кем придется пообщаться.

Важно уметь улыбаться и делать это искренне. Улыбка — лучший способ расположить к себе человека.

6. Не скромничайте

Не стоит стесняться в первый день. Конечно, вы можете чувствовать себя неловко, но постарайтесь познакомиться со всеми, с кем возможно.

Представьтесь и расскажите о себе. Не стоит сидеть целый день в углу.

7. Не переусердствуйте

Стремление произвести приятное впечатление может завести вас не туда, поэтому не переусердствуйте.

Помните, что вас уже приняли на эту работу. Вам не обязательно шокировать ваших новых коллег.

Конечно, каждому хочется, чтобы его сразу отметили и на него обратили внимание, оценили его качества.

Но на это может уйти много энергии, а вам она понадобится, чтобы узнавать особенности новой работы.

8. Не отказывайтесь от обеда

Если новые коллеги предлагают вам вместе пообедать, не отказывайтесь.

Это даст им понять, что вы готовы сотрудничать и общаться, что с вами легко вступать в контакт.

9. Слушайте и наблюдайте

Лучшее, что вы можете делать в первый день на работе, это слушать и наблюдать за окружающими.

Не стоит высказывать свое мнение по какому-то из вопросов, так как вы не в курсе того, какие люди в этом коллективе, какие у них взгляды.

Будьте вежливы, улыбайтесь и наблюдайте. Эти наблюдения могут быть вам очень полезными в будущем.

Обращайте внимание не только на предписанные правила в коллективе, но и на неписанные правила, которых лучше придерживаться.

10. Демонстрируйте интерес

В свой первый день на работе вас будут представлять многим людям.

Вам предстоит рассказать кратко о себе и, конечно, новые коллеги будут заинтересованы в том, чтобы узнать о вас побольше.

Но при этом вы также должны проявлять интерес и пытаться узнать что-то о них.

Проявляйте интерес к рабочим моментам и рабочим правилам, уточняйте и задавайте вопросы, которые могут сделать вашу адаптацию в новом коллективе проще.

И не забывайте благодарить за любую помощь и информацию.