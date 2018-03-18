Член избирательной комиссии в Волгограде на участке попытался станцевать стриптиз

В Красноармейском районе Волгограда ход голосования на одном из участков омрачил неприятный инцидент. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса неожиданно для избирателей начал скидывать с себя одежду. Решившегося на стриптиз мужчину быстро увели с глаз изумленной публики.

По сведениям очевидцев, казус с представителем компартии в главной роли приключился сегодня, 18 марта, в микрорайоне Керамический на улице Танеева, 4.

— Избирательный участок № 652 находится в здании детского сада №326, — рассказали V1.ru волгоградцы. — В какой-то момент член избирательной комиссии после того, как сам проголосовал в тайной будке, вышел и начал раздеваться. Честно говоря, увиденным мы были несколько обескуражены. Конечно, все, кто находился на участке, стояли и смотрели, как вкопанные.

По сообщению горожан, стриптиз длился недолго. Мужчину быстро подхватили под руки и увели в неизвестном направлении. Некоторые горожане узнали в дебошире представителя партии КПРФ.

— Когда раздевался, мужчина пытался что-то говорить, но понять его было очень сложно. Речь была несвязной. Можно предположить, что он находился либо под алкоголем, либо под наркотиками, — добавляют волгогорадцы.