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Члена избирательной комиссии удалили в Волгограде с участка за «стриптиз»
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Члена избирательной комиссии удалили в Волгограде с участка за «стриптиз» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Представителя УИК от одной из политических партий с правом решающего голоса вывели с участка во время выборов за неадекватное поведение и передали полиции.
Как сообщил журналистам на прошедшей пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин, мужчина разделся, потому что, по предварительной информации, был нетрезв. Инцидент произошел на участке №652 в Красноармейском районе. После «стриптиза» его задержали стражи порядка. «По моей информации, ему потом оказывалась необходимая медицинская помощь», — отметил Виктор Черячукин.
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