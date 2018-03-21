Члена избирательной комиссии удалили в Волгограде с участка за «стриптиз» 

Представителя УИК от одной из политических партий с правом решающего голоса вывели с участка во время выборов за неадекватное поведение и передали полиции.
Как сообщил журналистам на прошедшей пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин, мужчина разделся, потому что, по предварительной информации, был нетрезв. Инцидент произошел на участке №652 в Красноармейском районе. После «стриптиза» его задержали стражи порядка. «По моей информации, ему потом оказывалась необходимая медицинская помощь», — отметил Виктор Черячукин.