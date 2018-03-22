Перевели часы и выбрали президента. В Волгограде подвели итоги голосования

18 марта небесная канцелярия устроила жителям региона испытание: резкий перепад температуры, ледяная метель, шквалистый ветер. Но это не помешало прийти на участки. Явка составила 68,14%. Люди приезжали голосовать даже на такси!

Нам не всё равно

«Пряников» для повышения явки было заготовлено немало. Это и праздничная торговля, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и сертификаты на билеты на первый матч ФК «Ротор-Волгоград» на новом стадионе или пригласительные на экскурсию в интерактивный музей «Россия — моя история», которые могли получить молодые избиратели, впервые пришедшие на участки. Те, кто не мог проголосовать по месту регистрации, могли сделать это по месту нахождения. И таких заявлений было подано 92 766.

«Возможность проголосовать обеспечена всем имеющим на это право. В том числе гражданам, находящимся вне места жительства, инвалидам и иным маломобильным группам населения, работникам предприятий непрерывного цикла и жителям отдалённых посёлков», — сказал председатель областного избиркома Виктор Черячукин

Но всё же люди пришли в непогоду на участки не ради этого, а потому что чувствовали свою ответственность перед страной. Просто-напросто невозможно представить, что столько людей заманили «плюшками» или принудили пресловутым административным ресурсом.

«В школе у сына был «классный час», и дети, 12 лет всего-то, начали спорить, кто за какого кандидата. Представляете, им не всё равно! Значит, и нам не должно. Мы выбираем сегодня, в какой стране им жить завтра, поэтому мы и пришли на выборы. Пусть и на такси пришлось, холодно всё-таки», — говорит жительница Дзержинского района Волгограда Наталья.

А была семья, которая приехала на избирательный участок в селе Крутинский Михайловского района на собственном автобусе, потому что семья Потаповых состоит из 30 (!) человек. Среди них девять детей, 16 внуков и трое правнуков. Свой автобус они украсили транспарантом «Потаповы — на выборы!». «Наша семья свой выбор сделала», — сказала Валентина Потапова , награждённая двумя медалями за материнство, являющаяся кавалером ордена «Материнская слава» второй и третьей степени.

«В течение дня я была на многих участках, — говорит глава комиссии по вопросам законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Светлана Казаченок, — и люди чувствовали свою сопричастность и ответственность перед будущим страны. У нас у всех разное мировоззрение, но нас объединяет любовь к России. Люди поверили, что от их голоса многое зависит, доверили свои голоса — и это обеспечило явку».

Плюс новое время

Эти выборы имели и ещё одну отличительную особенность. «Много молодёжи было и среди голосующих, и среди наблюдателей», — отметил политолог Сергей Панкратов

«В Италии многие отказываются ходить на выборы, а тут люди шли и шли, — отметил международный наблюдатель Иван Марино (Италия). — Было много молодёжи. Много наблюдателей. Нарушений мы не заметили».

Впрочем, нарушения были — избирательная комиссия Волгоградской области признала итоги голосования на избирательном участке № 611 Красноармейского района Волгограда недействительными.

«Я считаю, что наказание за нарушение выборного законодательства должно быть самым жёстким, — говорит региональный координатор Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“ Антон Лукаш. — Я разговаривал со многими избирателями: они делали выбор осознанно и голосовали за стабильность. Активность горожан действительно была высокая: к нам поступило более 300 обращений за этот день. Кто-то звонил проконсультироваться, кто-то — сообщить о фейковых нарушениях. Мы их проверяли, и ни одно не подтвердилось. Сейчас создана такая система, при которой нарушить невозможно. Камерами было оборудовано около 80% участков. Всё максимально прозрачно».

Кроме президента в этот день мы выбирали будущие места для благоустройства и время, по которому будем жить. Большинство выбрало перевести время на час вперед. Теперь этот вопрос будут решать депутаты областной думы, которые должны обратиться с соответствующим предложением к своим коллегам в Москву.

Как разделились голоса?

Данные референдума о переводе стрелок:

— 58,82% — за перевод стрелок на час вперёд — 40,16% — за сохранение дейст­вующего времени