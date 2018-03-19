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Вброс бюллетеней попал на видео во время выборов в Волгограде
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Вброс бюллетеней попал на видео во время выборов в Волгограде 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
На избирательном участке в Красноармейском районе Волгограда вчера, 18 марта, зафиксировали вброс бюллетеней. Установленные в помещении, где проходило голосование камеры, сняли, как один из членов избирательной комиссии в 18:43 отправил в урну несколько стопок с заполненными листами.
Инцидент, попавший на видео, произошел на избирательном участке № 611, который расположен в средней школе №62 по адресу Обводный переулок, 1А в Краноармейском районе Волгограда.
На кадрах, опубликованных на популярном видеохостинге, хорошо видно, как мужчина, судя по всему, один из членов УИК принимает от сотрудниц стопки с бюллетенями и, пока в зале не многолюдно, отправляет их в урну для голосования.
Видео было снято с камер в режиме онлайн. На момент вброса в Волгограде было 18:43 по московскому времени.
V1.ru запросил комментарии по данному видео у избирательной комиссии Волгоградской области.
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