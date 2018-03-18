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Волгоградцы: Чтобы проголосовать за президента, нам пришлось отстоять душные очереди
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Волгоградцы: Чтобы проголосовать за президента, нам пришлось отстоять душные очереди 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
Жители Тракторозаводского района Волгограда пожаловались на условия, в которых им пришлось голосовать. По словам людей, чтобы дойти до урны, они были вынуждены отстоять огромные очереди в душных коридорах.
В неприятной ситуации на выборах президента России оказались сегодня, 18 марта, избиратели, которых отнесли к избирательному участку № 916. УИК, расположившийся в здании детского сада, не смог справиться с наплывом сознательных горожан.
— На участке № 916 Тракторозаводского района сегодня была очень высокая явка, — рассказала V1.ru волгоградка Мария Дышлюк. — В итоге люди были вынуждены стоять в длинной очереди по 40 минут. При выходе возмущённые горожане рассказывали, что с утра стояли вообще полтора часа. На входе нас предупреждали о том, что ждет внутри. Мы не поверили, а зря! По словам женщины, так и не дождавшись своей очереди, многие из волгоградцев разворачивались и уходили.
— Половина избирателей ушла, возмущённая отсутствием условий для голосования. В узком коридоре толпа, возмущаясь, отстаивает по 30 минут, а потом еще 10-15 минут, чтобы получить бюллетень. Камеры для наблюдения лишь на компьютере председателя,. Мы ей сделали замечание о плохой организации, после этого наблюдателей пересадили поближе к урнам, а сами урны несколько раз сдвигали возмущенные избиратели, так как в помещении были сплошные очереди в кабинки и на обратном пути.
На 916-м участке, говорит женщина, сегодня царици не праздник, а раздражение.
— Такого отношения к людям не могло быть раньше! Как же можно так не уважать своих граждан? — спрашивает Мария Дышлюк. — Наверное, мы заслужили такую власть, которая даже в день выборов плюет на своих избирателей.
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